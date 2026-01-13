Германия готова бросить США вызов в Арктике

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин увеличит свои обязательства в Арктике, отвергая угрозы Трампа в отношении богатой полезными ископаемыми датской территории.

"Безопасность в Арктике приобретает все большее значение и является частью наших общих интересов в НАТО", - сказал Вадефуль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Исландии в Рейкьявике.

"Если американский президент рассматривает угрозы, которые могут исходить от российских или китайских кораблей или подводных лодок в этом регионе, мы, конечно, можем найти ответы на эти вопросы вместе. Но будущее Гренландии должно решаться народом Гренландии" и Дании, - сказал он.

В воскресенье на борту Air Force One Трамп заявил журналистам, что Вашингтон заберет Гренландию "так или иначе", предупредив, что Россия и Китай "возьмут верх", если США не предпримут никаких действий.

"Если мы не возьмем Гренландию, это сделают Россия или Китай, и я не позволю этому случиться", - сказал Трамп, несмотря на то что ни одна из стран не претендует на остров. "Гренландия должна заключить сделку, потому что Гренландия не хочет, чтобы Россия или Китай захватили ее".

Трамп высмеял силы безопасности Гренландии, сказав: "Вы знаете, что представляет собой их оборона - две собачьи упряжки", в то время как у России и Китая "повсюду эсминцы и подводные лодки".