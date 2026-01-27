Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Генсек НАТО: Европа не сможет защитить себя без США

© Deutsche Welle 27 января, 2026 10:03

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не сможет защитить себя без помощи США. По его словам, американский ядерный зонтик - это "главный гарант нашей свободы".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник, 26 января, на встрече с членами комитетов Европарламента по обороне и иностранным делам, заявил, что Европа в обозримом будущем не сможет защитить себя без помощи США.

"Если кто-то здесь думает, <...> что Европейский Союз или Европа в целом могут защитить себя без США, продолжайте мечтать. Так не получится", - приводит агентство AFP слова Рютте. В этой связи он назвал ядерный зонтик США "главным гарантом нашей свободы" и пожелал "удачи", тем, кто не разделяет его позицию.

При этом Рютте отметил, что "США так же заинтересованы в НАТО, как Канада и европейские союзники по НАТО". "Было бы справедливо и целесообразно, если бы Европа и Канада взяли на себя больше ответственности за свою собственную безопасность. Хорошая новость в том, что они это делают", - отметил в этой связи генсек альянса.

Рютте против создания единой европейской армии

По словам Рютте, если Европа действительно хочет "действовать самостоятельно", то расходы на оборону у каждой из стран должны увеличиться не до 5% ВВП, о чем участники НАТО договорились в июне 2025 года, а до 10%. Еще одной проблемой генсек альянса назвал наращивание европейского ядерного потенциала: при потере "американского зонтика" это обойдется в "миллиарды и миллиарды евро".

Рютте также раскритиковал идею создать единую европейскую армию. Появление такого объединения в дополнение к национальным вооруженным силам создаст "множество дублирующих структур", что "усложнит ситуацию". По мнению Рютте, президент России Владимир Путин "был бы рад", если бы в Европе появилась единая армия вне рамок НАТО.

Рютте возразили главы МИД Германии и Франции

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) заявил, что Европа "на правильном пути", поскольку решила выделять 5% ВВП на оборону. "Если мы это сделаем, мы, конечно, будем в состоянии защитить себя обычными средствами", - сказал министр на пресс-конференции со шведской коллегой Марией Мальмер Стенергард в Стокгольме.

При этом Вадефуль признал, что наращивание ядерного потенциала - это "действительно более сложный вопрос". В этой связи министр призвал Европу и "стремиться к большей независимости", и одновременно "всегда следить за тем, чтобы оборонный союз с США оставался активным".

Заявления генсека НАТО прокомментировал и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "Нет, дорогой Марк Рютте. Европейцы могут и должны взять на себя ответственность за свою собственную безопасность. С этим согласны даже Соединенные Штаты. Это европейская опора НАТО", - написал он на своей странице в соцсети X.

