Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 27. Января Завтра: Ildze, Ilze, Izolde
Доступность

Шанс для европейского автопрома и не только: ЕС заключил историческое соглашение с Индией

Euronews 27 января, 2026 11:02

Мир 0 комментариев

После нескольких месяцев напряженных переговоров Еврокомиссия заключила во вторник соглашение о свободной торговле с Индией, которое резко снижает тарифы на продукцию ЕС, от автомобилей до вина, - мир ищет альтернативные рынки после введения пошлин президентом Дональдом Трампом.

Объявление было сделано во время визита в Индию лидеров Евросоюза, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Стороны приветствовали "новую главу в стратегических отношениях".

Недавно Индия столкнулась с 50-процентными тарифами со стороны администрации Трампа, что сильно сократило ее экспорт. После заключения сделки с латиноамериканскими странами МЕРКОСУР в начале этого месяца ЕС заявил, что стремится ускорить свою торговую повестку дня с новыми партнерами.

Переговоры шли до последнего: участники встречались в выходные и в ранние часы понедельника. В соглашении говорится, что оно будет способствовать укреплению "неиспользованного" потенциала их объединенных рынков, но не включает политически чувствительные сектора, такие как сельское хозяйство. 
 
"Сегодня ЕС и Индия вошли в историю, углубив партнерство между крупнейшими демократическими странами мира, - заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. - Мы дали понять всему миру, что сотрудничество на основе правил по-прежнему приносит отличные результаты".

Ее влиятельный комиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, отвечающий за переговоры от имени 27 стран-членов ЕС, заявил, что Брюссель стремится к скорейшей реализации соглашения к 2027 году.

В интервью Euronews из Нью-Дели после объявления о сделке Шефчович сказал, что сделка с Индией демонстрирует новый подход ЕС к торговле: более прагматичный подход к результатам, а не зацикливание на политических "красных линиях".

Выигрыш для европейского экспорта

В соответствии с соглашением ЕС намерен удвоить экспорт товаров в Индию к 2032 году за счет снижения тарифов примерно на 96% экспорта ЕС в эту страну, что позволит экономить на пошлинах около 4 миллиардов евро в год. При полном потенциале соглашение создает рынок в 2 миллиарда человек.

В явном выигрыше окажутся европейские автопроизводители, поскольку при выполнении условий таможенные пошлины Индии постепенно снизятся со 110% до 10%. Тарифы в таких секторах, как машиностроение, химическая и фармацевтическая промышленность, также будут почти полностью отменены.

На вино и спиртные напитки - ключевой экспорт для таких стран, как Франция, Италия и Испания, - пошлины будут снижены со 150% до 20-30%. Пошлины на оливковое масло будут снижены до нуля с 40%.

После нескольких лет напряженных отношений с фермерами ЕС Еврокомиссия заявила, что из соглашения были исключены чувствительные сельскохозяйственные продукты, а также говядина, курятина, рис и сахар.

Что касается Индии, то сделка сохраняет условия торговли молочными продуктами и зерном нетронутыми в соответствии с требованиями индийских властей, которые рассматривали это как красную линию.

Еврокомиссия, которая вела переговоры по соглашению от имени 27 стран-членов ЕС, заявила, что оно включает специальную главу об устойчивом развитии, "которая усиливает защиту окружающей среды и решает проблему изменения климата".

Соглашение не распространяется на географические указания - еще одну спорную область для участников переговоров, которая будет рассмотрена в отдельной сделке, направленной на защиту продукции ЕС от имитации на индийском рынке.

Сделка сокращается под давлением тарифов Трампа

Время заключения сделки имеет большое значение, поскольку обе стороны стремятся снять риск с экономик своих стран из-за угрозы тарифов Трампа.

В прошлом году в рамках спорной сделки тарифы ЕС выросли в три раза до 15%, а Индия в настоящее время работает в условиях 50-процентного тарифного режима, установленного Вашингтоном.

В прошлом году администрация Трампа ввела дополнительные 25-процентные пошлины для Индии в качестве наказания за покупку российской нефти, которую та объясняла необходимостью дешевой энергии для питания страны с населением 1,4 миллиарда человек.

Переговоры между ЕС и Индией впервые начались в 2007 году, но быстро натолкнулись на препятствия.

Они возобновились в 2022-м, а в прошлом году активизировались, поскольку обе стороны пытались смягчить последствия возвращения Трампа в Белый дом.

После подписания соглашения в ходе двухдневной поездки во вторник, почетными гостями которой стали главы Европейской комиссии и Совета ЕС, Брюссель заявил, что сделка показывает, что "сотрудничество на основе правил" остается предпочтительным путем для блока, а также для растущего числа партнеров - от Латинской Америки до Индии.

Прежде чем соглашение будет реализовано, Европейский совет и Европейский парламент должны будут его ратифицировать, что может стать сложным процессом.

Комиссия надеется приступить к реализации соглашения с января 2027 года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Где в Латвии не выжить: реформа больниц привела к появлению карты мест, куда неотложка не успеет
Важно

Где в Латвии не выжить: реформа больниц привела к появлению карты мест, куда неотложка не успеет (1)

Приближаются самые сильные морозы этой зимы: Рижский залив начнет замерзать
Важно

Приближаются самые сильные морозы этой зимы: Рижский залив начнет замерзать (2)

Ратниекс собирает народ на митинг — протестовать против мигрантов
Важно

Ратниекс собирает народ на митинг — протестовать против мигрантов (5)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Блэкаут в Берлине: обещают миллион евро за сведения о виновниках

Мир 14:58

Мир 0 комментариев

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Читать
Загрузка

Все шаги расписаны: календарь здоровья на 2026 год

Новости партнеров 14:47

Новости партнеров 0 комментариев

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Читать

Молния ударила по митингу в Бразилии: пострадали 89 участников!

Всюду жизнь 14:35

Всюду жизнь 0 комментариев

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

Читать

Никто не хочет отнимать у Латгалии концертный зал: Ринкевич призывает сохранить «Gors»

Новости Латвии 14:22

Новости Латвии 0 комментариев

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Читать

Переплаченный налог: Сейм призывают увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах

Новости Латвии 14:13

Новости Латвии 0 комментариев

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Читать

Всего-то? На первый этап Rail Baltica не хватает от 3 до 4 млрд евро

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Читать

Шумахер больше не прикован к постели

Важно 13:58

Важно 0 комментариев

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

Читать