Шанс для европейского автопрома и не только: ЕС заключил историческое соглашение с Индией

Объявление было сделано во время визита в Индию лидеров Евросоюза, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Стороны приветствовали "новую главу в стратегических отношениях".

Недавно Индия столкнулась с 50-процентными тарифами со стороны администрации Трампа, что сильно сократило ее экспорт. После заключения сделки с латиноамериканскими странами МЕРКОСУР в начале этого месяца ЕС заявил, что стремится ускорить свою торговую повестку дня с новыми партнерами.

Переговоры шли до последнего: участники встречались в выходные и в ранние часы понедельника. В соглашении говорится, что оно будет способствовать укреплению "неиспользованного" потенциала их объединенных рынков, но не включает политически чувствительные сектора, такие как сельское хозяйство.



"Сегодня ЕС и Индия вошли в историю, углубив партнерство между крупнейшими демократическими странами мира, - заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. - Мы дали понять всему миру, что сотрудничество на основе правил по-прежнему приносит отличные результаты".

Ее влиятельный комиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, отвечающий за переговоры от имени 27 стран-членов ЕС, заявил, что Брюссель стремится к скорейшей реализации соглашения к 2027 году.

В интервью Euronews из Нью-Дели после объявления о сделке Шефчович сказал, что сделка с Индией демонстрирует новый подход ЕС к торговле: более прагматичный подход к результатам, а не зацикливание на политических "красных линиях".

Выигрыш для европейского экспорта

В соответствии с соглашением ЕС намерен удвоить экспорт товаров в Индию к 2032 году за счет снижения тарифов примерно на 96% экспорта ЕС в эту страну, что позволит экономить на пошлинах около 4 миллиардов евро в год. При полном потенциале соглашение создает рынок в 2 миллиарда человек.

В явном выигрыше окажутся европейские автопроизводители, поскольку при выполнении условий таможенные пошлины Индии постепенно снизятся со 110% до 10%. Тарифы в таких секторах, как машиностроение, химическая и фармацевтическая промышленность, также будут почти полностью отменены.

На вино и спиртные напитки - ключевой экспорт для таких стран, как Франция, Италия и Испания, - пошлины будут снижены со 150% до 20-30%. Пошлины на оливковое масло будут снижены до нуля с 40%.

После нескольких лет напряженных отношений с фермерами ЕС Еврокомиссия заявила, что из соглашения были исключены чувствительные сельскохозяйственные продукты, а также говядина, курятина, рис и сахар.

Что касается Индии, то сделка сохраняет условия торговли молочными продуктами и зерном нетронутыми в соответствии с требованиями индийских властей, которые рассматривали это как красную линию.

Еврокомиссия, которая вела переговоры по соглашению от имени 27 стран-членов ЕС, заявила, что оно включает специальную главу об устойчивом развитии, "которая усиливает защиту окружающей среды и решает проблему изменения климата".

Соглашение не распространяется на географические указания - еще одну спорную область для участников переговоров, которая будет рассмотрена в отдельной сделке, направленной на защиту продукции ЕС от имитации на индийском рынке.

Сделка сокращается под давлением тарифов Трампа

Время заключения сделки имеет большое значение, поскольку обе стороны стремятся снять риск с экономик своих стран из-за угрозы тарифов Трампа.

В прошлом году в рамках спорной сделки тарифы ЕС выросли в три раза до 15%, а Индия в настоящее время работает в условиях 50-процентного тарифного режима, установленного Вашингтоном.

В прошлом году администрация Трампа ввела дополнительные 25-процентные пошлины для Индии в качестве наказания за покупку российской нефти, которую та объясняла необходимостью дешевой энергии для питания страны с населением 1,4 миллиарда человек.

Переговоры между ЕС и Индией впервые начались в 2007 году, но быстро натолкнулись на препятствия.

Они возобновились в 2022-м, а в прошлом году активизировались, поскольку обе стороны пытались смягчить последствия возвращения Трампа в Белый дом.

После подписания соглашения в ходе двухдневной поездки во вторник, почетными гостями которой стали главы Европейской комиссии и Совета ЕС, Брюссель заявил, что сделка показывает, что "сотрудничество на основе правил" остается предпочтительным путем для блока, а также для растущего числа партнеров - от Латинской Америки до Индии.

Прежде чем соглашение будет реализовано, Европейский совет и Европейский парламент должны будут его ратифицировать, что может стать сложным процессом.

Комиссия надеется приступить к реализации соглашения с января 2027 года.