Где понимание и здравый смысл? Жаркий спор родителей, врачей и педагогов

В принципе всё просто — если родители могут сами присмотреть за своим больным ребёнком с сезонным насморком или кашлем дома, то идти к врачу не нужно, и через три–пять дней дошкольник или школьник может вернуться в учебное заведение без визита к врачу и без справки. Если же родители не могут взять отгул на работе, то им нужно будет позвонить или прийти к семейному врачу, который выпишет родителю больничный лист типа B.

Однако не всё так просто: многие считают, что если не идти к врачу, болезнь ребёнка можно запустить, и потом будет труднее лечить последствия. Также нет чёткого алгоритма действий для семейных врачей: достаточно ли будет звонка родителя в практику с сообщением, что ребёнок заболел, чтобы получить больничный? Или всё же придётся идти к врачу лично только ради оформления документов?

Похоже, остаётся много неясностей, поэтому в Facebook развернулась бурная и резкая дискуссия:

«А как родитель получит больничный? Врач выдаст его, только потому что я по телефону скажу, что ребёнок болен? Потом опять начнётся — фальшивые больничные и т.д. И да — никто ведь даже не видел больного ребёнка…»

«В школе сыну родитель может оправдать только 3 дня за семестр. Интересно, как эту идею собираются реализовать. К сожалению, как и во многих ситуациях… принятые решения далеки от реальной жизни. Звучит, может быть, красиво, но невыполнимо».

Другая часть людей поддерживает новую систему:

«По-моему, проблема была в том, что у семейных врачей была большая нагрузка, как только начинался сентябрь, потому что детям из детсадов и школ нужно было оформлять больничные у врача. Так что, возможно, теперь смогут быстрее попасть к врачу те, у кого действительно что-то серьёзное».