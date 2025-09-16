Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Сентября Завтра: Asja, Asnate, Dags
Доступность

Где понимание и здравый смысл? Жаркий спор родителей, врачей и педагогов

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 18:02

Важно 0 комментариев

Чтобы снизить объём административной работы для учителей и медиков, а также упростить жизнь родителям, с этого года школы больше не будут требовать справку от врача для возвращения ребёнка в школу после болезни, если она длилась не более пяти дней, пишет "Неаткарига".

В принципе всё просто — если родители могут сами присмотреть за своим больным ребёнком с сезонным насморком или кашлем дома, то идти к врачу не нужно, и через три–пять дней дошкольник или школьник может вернуться в учебное заведение без визита к врачу и без справки. Если же родители не могут взять отгул на работе, то им нужно будет позвонить или прийти к семейному врачу, который выпишет родителю больничный лист типа B.

Однако не всё так просто: многие считают, что если не идти к врачу, болезнь ребёнка можно запустить, и потом будет труднее лечить последствия. Также нет чёткого алгоритма действий для семейных врачей: достаточно ли будет звонка родителя в практику с сообщением, что ребёнок заболел, чтобы получить больничный? Или всё же придётся идти к врачу лично только ради оформления документов?

Похоже, остаётся много неясностей, поэтому в Facebook развернулась бурная и резкая дискуссия:

«А как родитель получит больничный? Врач выдаст его, только потому что я по телефону скажу, что ребёнок болен? Потом опять начнётся — фальшивые больничные и т.д. И да — никто ведь даже не видел больного ребёнка…»

«В школе сыну родитель может оправдать только 3 дня за семестр. Интересно, как эту идею собираются реализовать. К сожалению, как и во многих ситуациях… принятые решения далеки от реальной жизни. Звучит, может быть, красиво, но невыполнимо».

Другая часть людей поддерживает новую систему:

«По-моему, проблема была в том, что у семейных врачей была большая нагрузка, как только начинался сентябрь, потому что детям из детсадов и школ нужно было оформлять больничные у врача. Так что, возможно, теперь смогут быстрее попасть к врачу те, у кого действительно что-то серьёзное».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:45 16.09.2025
Медики требуют 133 млн евро на зарплаты
Bitnews.lv 26 минут назад
Полицию Эстонии вооружат гранатомётами
Bitnews.lv 1 час назад
Лекарства снова в дефиците в аптеках Латвии
Bitnews.lv 2 часа назад
В Латвии за неделю зафиксировано пять смертей от Covid-19
Bitnews.lv 2 часа назад
Япония: латвийской слонихе Зузе — 35 лет
Sfera.lv 3 часа назад
Эстония: ров должен спасти… может быть
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: сплошные убытки…
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: члены комиссии Лачплесиса обидели…
Sfera.lv 6 часов назад

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией

Важно 19:24

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Читать
Загрузка

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

Важно 19:02

Важно 0 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Читать

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Читать

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Читать

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Читать

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

Бизнес 18:31

Бизнес 0 комментариев

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Читать

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Важно 18:25

Важно 0 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Читать