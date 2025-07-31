ФБР: найденные секретные документы «о связях Трампа с РФ» подтверждают версию заговора против него

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател утверждает, что обнаружил подборку конфиденциальных документов о расследовании контактов Дональда Трампа с Россией в связи с выборами 2016 года. Документы якобы находились в нескольких "мешках для сжигания" в некой тайной комнате внутри ФБР - закрытой зоне для обработки секретной информации (SCIF)6 о которой ранее не было известно. В июне Пател в подкасте Джо Рогана рассказал, что в этом помещении хранятся документы и жесткие диски, "которые никто не видел и о которых никто не слышал".

Об обнаружении документов сообщил в среду, 30 июля, телеканал Fox News со ссылкой на источники. По их версии, одним из документов было секретное приложение к отчету бывшего спецпрокурора США Джона Дарема, который в 2023 году заявил, что ФБР действовало нехарактерным образом в случае с расследованием связей Трампа с РФ.

"В итоге обнародование секретного приложения придаст больше достоверности утверждению о том, что в правительстве США существовал скоординированный план по оказанию помощи предвыборной кампании (Хиллари. - Ред.) Клинтон посредством нагнетания скандала о связях Трампа с Россией", - сказал собеседник Fox News. Принадлежащий медиаконцерну Fox Corporation Руперта Мердока телеканал Fox News считают лояльным Дональду Трампу.

Документы переданы в Сенат

По утверждению источников, было найдено несколько мешков для сжигания, заполненных тысячами документов.

Пател передал бумаги председателю юридического комитета Сената Конгресса США - Чаку Грассли.

Обвинения Трампа в адрес Обамы и выборы 2016 года

Ранее, 22 июля, Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в госизмене. При этом глава Белого дома ссылался на доклад директора Национальной разведки США Тулси Габбард, опубликованный две недели назад. Габбард пришла к выводу, что Обама и его ближайшие помощники "сфабриковали и политизировали разведданные", связанные с попытками России повлиять на выборы 2016 года.

По ее словам, Барак Обама и его администрация после поражения демократов намеренно сфабриковали соответствующие отчеты о российском влиянии посредством кибератак на инфраструктуру выборов. "Таким образом, создание этой сфабрикованной разведывательной информации, утверждающей, что Россия помогла Дональду Трампу избраться, противоречило всем предыдущим оценкам, сделанным в месяцы, предшествовавшие выборам, которые утверждали прямо противоположное: у России не было ни намерения, ни возможности попытаться взломать выборы президента США", - заявила Габбард.

Ролик с ИИ об аресте Обамы

На этом фоне Трамп опубликовал созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ) ролик, на котором бывшего президента Барака Обаму агенты ФБР арестовывают в Овальном кабинете, надевая на него наручники. Далее Обама был показан за решеткой в оранжевом комбинезоне, который носят в США заключенные.