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Европейский банк реконструкции и развития снизил прогнозы развития для всех стран Балтии

Редакция PRESS 13 мая, 2025 13:17

Новости Латвии 0 комментариев

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогнозы экономического роста для трех стран Балтии на этот и следующий год.

Согласно последним прогнозам ЕБРР, ВВП Латвии в этом году вырастет на 1,8%, а не на 2%, как предполагалось в феврале, а прогноз экономического роста на следующий год снижен на 0,1 процентного пункта до 2,4%.

Банк снизил прогноз экономического роста Эстонии на 0,4 процентных пункта на этот год и на 0,6 процентных пункта на следующий год, до 1,3% и 2% соответственно.

В то же время, по оценкам ЕБРР, ВВП Литвы вырастет на 2,6% в этом и следующем году, а не на 2,8% и 2,7%, как прогнозировалось в феврале.

ЕБРР связывает пересмотр прогнозов стран Балтии в сторону понижения с растущей неопределенностью в мировой торговой политике на фоне решения США повысить тарифы. Банк отмечает, что высокие тарифы, введенные США на импорт автомобилей и запчастей, сильно ударят по Германии и окажут негативное влияние на экспортеров в Центральной Европе и странах Балтии.

Что касается Латвии, то ЕБРР поясняет, что прямое воздействие тарифов США на экономику страны ограничено, однако она подвержена косвенному влиянию через другие страны ЕС. Банк прогнозирует, что потребление в Латвии в этом году увеличится благодаря росту доходов и потребительского доверия. Ожидается, что рост банковского кредитования домашних хозяйств и предприятий поддержит потребление и инвестиции.

ЕБРР также снизил свой прогноз экономического роста в регионе на 0,2 процентных пункта до 3 % в этом году, а в 2026 году ожидается рост на 3,4 %.

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