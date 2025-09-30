Но оказалось, что и Европарламент можно спокойно послать на три буквы.

Рассказываем. 182 депутата Европарламента хотели создать следственную комиссию делу по закупке вакцины от коронавируса в ЕС — это больше, чем необходимое число в 180 депутатов. Речь идет о «Pfizergate», главным фигурантом которого является председатель Еврокомиссии (исполнительного органа ЕС) Урсула фон дер Ляйен. Именно она после короткой переписки по СМС с генеральным директором Pfizer приняла решение о заключении контракта на 35 миллиардов евро.

Действуя в соответствии с регламентом, 182 депутата подали соответствующее требование в Конференцию президентов — центральный орган Европарламента, который организует его работу. Согласно статье 215 регламента, парламент принимает решение о создании комитета по предложению Конференции председателей. То есть Конференция должна внести в повестку дня предложение о создании специального комитета, а затем парламент голосует "за" или "против".

Однако Конференция, возглавляемая Робертой Метсола, доверенным лицом фон дер Ляйен, отклонила предложение о включении вопроса о создании следственной комиссии в повестку дня. «На этом дело закрыто! Расследование было сорвано. Вот вам и прозрачность и демократия в Брюсселе!» — комментирует этот скандал евродепутат Джеральд Хаузер (Австрийская партия свободы).

Этот процесс показывает, почему необходимо провести вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен, продолжает Хаузер: «Наша задача — обеспечить, чтобы в Европейском союзе наконец воцарились демократия и прозрачность».

Как интересно получается. Раньше считалось, что через своих избранных представителей осуществляет контроль над исполнительной властью – и в этом суть демократии. Очевидно, у Урсулы фон дер Ляйен иное ее понимание.

Как тут не вспомнить нашумевшую речь вице-прездента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года:

"Я глубоко убежден, что не может быть никакой безопасности, если вы боитесь голосов, мнений и совести, которые направляют ваших собственных граждан. Европа сталкивается со многими проблемами. Но кризис, с которым этот континент сталкивается прямо сейчас, кризис, с которым, как я считаю, мы все сталкиваемся вместе, является одним из наших собственных творений. Если вы бежите в страхе от своих избирателей, то Америка ничего не может сделать для вас".