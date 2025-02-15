«Если вы боитесь своего собственного народа, Америка не сможет вам помочь»: речь Вэнса в Мюнхене (СТЕНОГРАММА)

Вэнс выразил обеспокоенность по поводу случаев, когда европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают аннулировать другие. Он подчеркнул, что необходимо не только говорить о демократических ценностях, но и жить ими.

В качестве примеров ущемления свободы слова Вэнс привел действия властей Великобритании, где, по его словам, основные свободы религиозных граждан оказались под угрозой. Он упомянул случай с 51-летним ветераном Адамом Смитом-Коннором, которого обвинили в нарушении закона за молчаливую молитву возле клиники абортов.

"Если вы боитесь своего собственного народа, Америка не сможет вам помочь", подчеркнул Вэнс.

По словам Вэнса, отход Европы от её фундаментальных ценностей именно тревожит его больше, чем внешние угрозы, такие как Россия и Китай.

Войну в Украине вице-президент США в своем выступлении упомянул только один раз. По его словам, администрация президента Дональда Трампа «безусловно, обеспокоена безопасностью Европы и убеждена, что возможно найти разумное урегулирование конфликта между Россией и Украиной».

«Однако мы также считаем, что в ближайшие годы Европа должна взять на себя гораздо большую ответственность за свою собственную оборону», — подчеркнул Вэнс.

Стенограмма речи Дж.Д.Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля 2025 г.

...На этой конференции мы собираемся, конечно же, чтобы обсуждать вопросы безопасности. Обычно мы имеем в виду угрозы нашей внешней безопасности. Вижу, что сегодня здесь собралось много, много крупных военных руководителей. Хотя администрация Трампа очень обеспокоена состоянием европейской безопасности и считает, что мы можем прийти к разумному урегулированию между Россией и Украиной, мы также считаем, что в ближайшие годы для Европы важно сделать большой шаг вперед, чтобы обеспечить свою собственную оборону.

Однако угроза, которая меня более всего беспокоит в отношении к Европе, — это не Россия, не Китай, не какой-либо другой внешний субъект. Меня беспокоит внутренняя угроза. А именно – отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей: ценностей, являющихся общими с ценностями Соединенных Штатов Америки.

Меня поразило то, что бывший еврокомиссар недавно выступил по телевидению и выразил восторг по поводу того, что румынское правительство только что отменило выборы в этой стране. Он предупредил, что если все пойдет не по плану, то тоже самое может произойти и в Германии.

Такие небрежные заявления шокируют американские уши. Годами нам говорили, что все, что мы финансируем и поддерживаем, делается во имя наших общих демократических ценностей. Все – от нашей политики в отношении Украины до цифровой цензуры – теперь выдается за защиту демократии. Но когда мы видим, как европейские суды отменяют одни выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, то мы должны спросить себя, а придерживаемся ли мы соответствующих достаточно высоких стандартов. И я говорю «мы», потому что я принципиально верю, что мы находимся в одной команде.

Мы должны делать больше, чем просто говорить о демократических ценностях. Мы должны жить ими. На памяти многих из вас в этом зале холодная война противопоставила защитников демократии гораздо более тираническим силам на этом континенте. Подумайте о той стороне в этой борьбе, какая цензурировала диссидентов, закрывала церкви, отменяла выборы. Были ли они хорошими парнями? Конечно же, нет.

Слава богу, что они проиграли холодную войну. Они проиграли, потому что не ценили и не уважали все необычайные благословения свободы, свободу удивлять, совершать ошибки, изобретать, строить. Как оказалось, нельзя навязывать инновации или творчество, так же как нельзя заставлять людей, что им думать, что им чувствовать или во что им верить. Мы полагаем эти вещи, безусловно, связанными. К сожалению, когда я смотрю на Европу сегодня, иногда становится не совсем ясным, что случилось с некоторыми победителями холодной войны.

Я смотрю на Брюссель, из которого комиссары Еврокомиссии предупреждали граждан, что они намерены закрывать социальные сети во время гражданских беспорядков: в тот момент, когда они замечают то, что они считают «контентом ненависти». Или же смотрю на эту самую страну, где полиция проводила рейды против граждан, подозреваемых в публикации антифеминистских комментариев в Интернете в рамках «борьбы с женоненавистничеством» в Интернете.

Я смотрю на Швецию, где две недели назад правительство осудило христианского активиста за участие в сожжении Корана, приведшее к убийству его друга. И как холодно заметил судья в его деле, шведские законы, якобы защищающие свободу слова, на самом деле не предоставляют — я цитирую — «свободного разрешения» делать или говорить что угодно, не рискуя оскорбить группу, которая придерживается этих убеждений.

Возможно, самое тревожное, это то, что я вижу у наших очень дорогих друзей, в Соединенном Королевстве, где отход от свободы совести в частности, поставил основные свободы религиозных британцев, под перекрестье прицела. Чуть больше двух лет назад британское правительство предъявило обвинение Адаму Смиту Коннеру, 51-летнему физиотерапевту и ветерану армии, в отвратительном преступлении: он стоял в 50 метрах от клиники абортов и молча молился в течение трех минут, никому не мешая, ни с кем не взаимодействуя, просто молча молясь в одиночестве. После того, как британские правоохранительные органы заметили его и потребовали объяснения, о чем он молится, Адам просто ответил: за нерожденного сына.

Он и его бывшая девушка сделали аборт много лет назад. Офицеров это не тронуло. Адам был признан виновным в нарушении нового закона правительства о буферных зонах, криминализирующего молчаливую молитву и другие действия, которые могут повлиять на решение человека в пределах 200 метров от центра абортов. Его приговорили к выплате обвинению тысяч фунтов судебных издержек.

Можно было бы конечно сказать, что это была случайность, единичный, безумный пример применения плохо написанного закона против одного человека. Но нет. В октябре прошлого года, всего несколько месяцев назад, шотландское правительство начало рассылать письма гражданам, чьи дома находятся в так называемых зонах безопасного доступа, предупреждая их, что даже частная молитва в их собственных домах может быть равносильна нарушению закона. Естественно, правительство призвало читателей сообщать о любых согражданах, подозреваемых в совершении мыслепреступления в Великобритании и по всей Европе.

Признаю, что иногда самые громкие голоса за цензуру раздаются не из Европы, а из моей собственной страны, где предыдущая администрация угрожала и запугивала компании социальных сетей, чтобы они цензурировали так называемую дезинформацию. Дезинформацию, заключающуюся, например, в идее о том, что коронавирус, вероятно, вырвался из лаборатории в Китае. Наше собственное правительство поощряло частные компании заставлять молчать людей, которые осмеливались высказывать то, что оказалось очевидной правдой.

Поэтому я пришел сюда сегодня не просто с наблюдением, но и с предложением. И точно так же, как администрация Байдена, казалось, отчаянно пыталась заставить людей замолчать, чтобы они не высказывали свое мнение, администрация Трампа будет делать ровно наоборот. Я надеюсь, что мы сможем работать над этим вместе с вами.

В Вашингтоне – новый шериф. Под руководством Дональда Трампа мы можем не соглашаться с вашими взглядами, но мы будем бороться за ваше право высказываться публично. Вы согласны или нет? Сейчас мы, конечно, достигли точки, когда ситуация стала настолько плохой, что в декабре прошлого года Румыния прямо отменила результаты президентских выборов, основываясь на шатких подозрениях со стороны разведывательной службы и огромном давлении со стороны своих континентальных соседей. Как я понимаю, аргумент состоял в том, что российская дезинформация заразила румынские выборы. Но я бы попросил своих европейских друзей иметь некоторую перспективу. Вы можете считать, что это является неправильным, когда Россия покупает рекламу в социальных сетях, чтобы повлиять на ваши выборы. Мы, конечно, согласны с этим. Вы можете даже осуждать это на международной арене. Но если вашу демократию можно разрушить цифровой рекламой за несколько сотен тысяч долларов из другой страны, то она изначально была не очень крепкой.

Однако хорошая новость заключается в том, что, думаю, что ваши демократии значительно менее хрупкие, чем, по-видимому, опасаются многие люди.

Верить в демократию — это значит понимать, что у каждого из наших граждан есть и мудрость и голос.

Я действительно верю, что право наших граждан высказывать свое мнение сделает их еще сильнее. Что, конечно, возвращает нас в Мюнхен, где организаторы вот этой самой конференции запретили законодателям, представляющим популистские партии как слева, так и справа, участвовать в этих дискуссиях. Опять же мы не обязаны соглашаться со всем или даже с чем-либо, что они говорят. Но когда политические лидеры представляют важный избирательный округ, мы обязаны, по крайней мере, участвовать в диалоге с ними.

Теперь для многих из нас по ту сторону Атлантики это все больше и больше похоже на старые укоренившиеся интересы, скрывающиеся за уродливыми словами советской эпохи, такими, как «дезинформация» и «недостоверная информация», которым просто не нравится идея, что кто-то с альтернативной точкой зрения может высказать другое мнение или, не дай Бог, проголосовать по-другому или, что еще хуже, победить на выборах.

Итак, это конференция по безопасности, и я уверен, что вы все пришли сюда готовыми поговорить о том, как именно вы намерены увеличить расходы на оборону в течение следующих нескольких лет в соответствии с новой целью. И это здорово, потому что, как ясно дал понять президент Трамп, он считает, что наши европейские друзья должны играть более важную роль в будущем этого континента. Мы не думаем, что вы слышите этот термин «разделение бремени», но мы считаем, что это важная часть совместного альянса, когда европейцы активизируются, в то время как Америка сосредотачивается на регионах мира, которые находятся в большой опасности.

Но позвольте мне также спросить вас, как вы вообще начнете думать о вопросах финансирования, если мы изначально не знаем, что именно мы защищаем? Я уже много слышал в своих разговорах, и у меня было много, много замечательных разговоров со многими людьми, собравшимися здесь, в этом зале. Я много слышал о том, от чего вам нужно защищаться, и, конечно, это важно. Но что показалось мне немного менее ясным, так же, как и многим гражданам Европы, так это то, что именно вы защищаете. Какое позитивное видение оживляет этот общий договор о безопасности, какой мы все считаем таким важным?

Я глубоко убежден, что не может быть никакой безопасности, если вы боитесь голосов, мнений и совести, которые направляют ваших собственных граждан. Европа сталкивается со многими проблемами. Но кризис, с которым этот континент сталкивается прямо сейчас, кризис, с которым, как я считаю, мы все сталкиваемся вместе, является одним из наших собственных творений. Если вы бежите в страхе от своих избирателей, то Америка ничего не может сделать для вас. И, если на то пошло, то нет ничего, что вы можете сделать для американского народа, который избрал меня и избрал президента Трампа. Чтобы добиться чего-то ценного в ближайшие годы, вам нужны демократические мандаты.

Разве мы ничего не знали о том, что слабые мандаты дают нестабильные результаты? Но есть так много ценного, чего можно достичь с таким демократическим мандатом, который, я думаю, появится, если вы будете более чутко реагировать на голоса ваших граждан. Если вы хотите наслаждаться конкурентоспособной экономикой, доступной энергией и надежными цепочками поставок, то вам нужны мандаты на управление, потому что вам придется делать трудный выбор, чтобы наслаждаться всем этим.

Конечно, мы это прекрасно знаем. В Америке вы не можете получить демократический мандат, подвергая цензуре своих оппонентов или отправляя их в тюрьму. Будь то лидер оппозиции, скромная христианка, молящаяся у себя дома, или журналист, пытающийся сообщать новости. Вы не можете получить его, игнорируя свой основной электорат в таких вопросах, как, например, кто может стать частью нашего общего общества.

Из всех насущных проблем, с которыми сталкиваются представленные здесь страны, я считаю, что нет ничего более срочного, чем массовая миграция. Сегодня почти каждый пятый человек, живущий в этой стране, переехал сюда из-за границы. Это, конечно, исторический максимум. Кстати, в Соединенных Штатах это похожее число, также исторический максимум. Число иммигрантов, въехавших в ЕС из стран, не входящих в ЕС, удвоилось только в период с 2021 по 2022 год. И, конечно же, с тех пор оно стало намного больше.

Мы знаем ситуацию. Она не возникла на пустом месте. Это результат серии осознанных решений, принятых политиками по всему континенту и другими людьми по всему миру в течение десятилетия. Вчера мы видели ужасы, вызванные этими решениями в этом самом городе. И, конечно же, я не могу не поднять снова эту тему, не подумав об ужасных жертвах, чей прекрасный зимний день в Мюнхене был уничтожен. Наши мысли и молитвы с ними и останутся с ними. Но почему это произошло изначально?

Это ужасная история. Мы слишком часто слышали ее в Европе и, к сожалению, слишком часто в Соединенных Штатах. Проситель убежища, часто молодой человек в возрасте около 25 лет, уже известный полиции, врезался на машине в толпу и убил людей. Сколько раз мы должны пережить эти ужасные катастрофы вновь, прежде чем мы изменим курс и направим нашу общую цивилизацию в новом направлении? Ни один избиратель на этом континенте не пошел к урне для голосования для того, чтобы открыть шлюзы для миллионов непроверенных иммигрантов.

А знаете, за что они голосовали? В Англии они голосовали за Brexit. И независимо от того, согласны ли вы с этим или нет, они голосовали за него. И все больше и больше по всей Европе голосуют за политических лидеров, обещающих положить конец неконтролируемой миграции. Я согласен со многими из этих опасений. Но вы не обязаны соглашаться со мной.

Я просто думаю о том, что люди заботятся о своих домах. Они заботятся о своих мечтах. Они заботятся о своей безопасности и о своей способности обеспечить себя и своих детей.

Эти люди умны. Думаю, что это одна из самых важных вещей, какие я усвоил за свое короткое время в политике. Вопреки тому, что вы можете услышать недалеко отсюда, за парой горных хребтов в Давосе, граждане всех наших стран обычно не считают себя «образованными животными» или же «взаимозаменяемыми винтиками глобальной экономики». Неудивительно, что они не хотят, чтобы их перетасовывали или же неустанно игнорировали их лидеры. Это дело демократии — решать эти важные вопросы на выборах.

Принимайте то, что вам говорят ваши люди, даже если это удивительно, даже если вы с этим не согласны

Я считаю, что игнорирование людей, игнорирование их проблем или, что еще хуже, закрытие СМИ, отмена выборов или исключение людей из политического процесса ничего не решает и ничего не защищает. На самом деле, это самый верный способ разрушить демократию. Свобода слова и высказывание мнений не является вмешательством в выборы. Даже тогда, когда люди выражают взгляды за пределами вашей собственной страны, и даже тогда, когда эти люди очень влиятельны, — поверьте мне, я говорю это со всем юмором — если американская демократия смогла пережить десять лет ругани от Греты Тунберг, то вы, ребята, сможете пережить несколько месяцев с Илоном Маском.

Но чего не сможет пережить ни одна демократия – ни американская, ни германская, ни европейская – если она скажет миллионам избирателей, что их мысли, их проблемы, их стремления, их мольбы о помощи несущественны или же не заслуживают даже рассмотрения.

Демократия основывается на священном принципе, означающем, что голос людей имеет значение. В ней нет места для непроницаемых стен. Вы либо придерживаетесь этого принципа, либо – нет. Европейцы, у людей есть голос. У европейских лидеров есть выбор. И я твердо верю, что нам не нужно бояться будущего.

Примите то, что говорят вам ваши люди, даже если это кажется удивительным, даже если вы с этим не согласны. И если вы это сделаете, то вы сможете смотреть в будущее твердо и уверенно, зная, что за каждым из вас стоит нация. Для меня это великая магия демократии. Она не в этих каменных зданиях или красивых отелях. Она даже не в великих институтах, какие мы построили вместе как совместное общество.

Верить в демократию — значит понимать, что у каждого из наших граждан есть мудрость и есть голос. И если мы откажемся прислушаться к этому голосу, то даже наши самые успешные победы принесут нам немного. Как однажды сказал Папа Иоанн Павел II, на мой взгляд, один из самых выдающихся поборников демократии на этом континенте или на любом другом, «не бойтесь». Мы не должны бояться наших людей, даже когда они выражают взгляды, которые не совпадают с мнением их руководства.

Спасибо всем. Удачи вам всем. Да благословит вас Бог.