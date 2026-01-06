Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Европа сжимается. Францию, Германию и Италию приравняли к Венгрии по уровню давления на граждан

Редакция PRESS 6 января, 2026 11:26

Всюду жизнь 0 комментариев

То, что ещё недавно казалось немыслимым, стало фактом. Франция, Германия и Италия – страны, где живёт почти половина населения ЕС – официально признаны территориями с проблемной гражданской свободой. Теперь они в одной категории с Венгрией.

Об этом говорится в новом докладе международной правозащитной сети CIVICUS, которая ежегодно оценивает состояние свободы слова, собраний и ассоциаций почти в 200 странах мира.

Все три страны были понижены в рейтинге – с уровня «ограниченная свобода» до «затруднённая». Это третья ступень снизу. Ниже – только «репрессии» и «закрытое общество».

Причины звучат тревожно и знакомо: задержания протестующих, разгоны демонстраций, давление на журналистов, чрезмерное применение силы полицией, публичное очернение активистов.

По словам исследователей, всё меньше людей в Европе могут пользоваться базовыми правами без серьёзных препятствий. Особенно это касается протестов – именно они всё чаще становятся объектом жёсткого контроля и подавления, даже в крупнейших демократиях ЕС.

Во Франции накопился целый список ограничений: ужесточение правил для мирных акций, давление на свободу выражения мнений, использование законов для роспуска НКО и запугивания активистов. Формально – всё «по закону». По факту – пространство для гражданской активности сжимается.

В Германии ситуация, как отмечается в докладе, ухудшилась «с тревожной скоростью». Власти жёстко реагируют на протесты за климат, права мигрантов и против социальной экономии. В отчёте прямо говорится о силовых разгонах, политическом давлении и слежке за студентами и активистами – даже за теми, кто просто вёл прямые трансляции.

В Италии поворот произошёл после принятия в 2025 году новых законов, которые ввели десятки новых уголовных статей. Под них теперь подпадают и мирные формы протеста – с более суровыми наказаниями, чем раньше.

Картина по Европе в целом тоже мрачная. Грузия и Сербия опустились в категорию «репрессированных», Швейцария потеряла статус «открытой» и перешла в «ограниченную». Давление на гражданское общество и протесты усиливается не где-то на периферии, а в самом центре Европы.

Авторы доклада предупреждают: если эта тенденция сохранится, ЕС рискует потерять то, что десятилетиями считал своей ценностной основой. Формально демократии остаются. Но пространство, где граждане могут свободно говорить, выходить на улицы и задавать неудобные вопросы, становится всё уже.

И это уже не абстрактный отчёт правозащитников.
Это новая реальность Европы.
 
 
 

