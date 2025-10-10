Еврокомиссия нашла в Брюсселе шпионов — они из Венгрии

По его словам, создается специальная группа, которая проверит, были ли среди сотрудников европейских институтов агенты венгерского Информационного бюро — службы внешней разведки Венгрии. Аналогичное расследование инициировано и в Европарламенте по предложению бывшего премьера Бельгии, евродепутата Элио Ди Рупо.

Скандал разгорелся после публикации материалов немецкого Der Spiegel, австрийского Der Standard, бельгийского De Tijd и венгерской некоммерческой организации Direkt36. Журналисты утверждают, что венгерские дипломаты под прикрытием создали в Брюсселе сеть агентов, действовавших против институтов ЕС.

По данным расследования, как минимум один представитель венгерских спецслужб был внедрён в службу безопасности Еврокомиссии. Другие, прикомандированные к европейским структурам в 2015–2017 годах, занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.

Один из сотрудников Еврокомиссии рассказал журналистам, что его соотечественник, известный как «V», предлагал деньги за внутреннюю информацию о механизме принятия решений в ЕС и за помощь в трудоустройстве венгров. Сам он отказался, но расследователи предполагают, что другие могли согласиться.

«V» работал в департаменте сплочения ЕС под началом венгерского еврокомиссара Оливера Вархейи. С 2015 по 2019 год Вархейи был постпредом Венгрии при ЕС, затем стал еврокомиссаром по вопросам расширения и добрососедства, занимая неоднозначную позицию по Украине. Сейчас он курирует сферу здравоохранения и защиты животных.

Источники Der Spiegel и Direkt36 утверждают, что Вархейи знал о присутствии в его окружении представителей венгерских спецслужб. Он также посещал руководство Информационного бюро в Будапеште и выступал там с презентациями по делам ЕС. По данным расследования, именно при нём венгерские дипломаты в Брюсселе начали активно использовать свои посты для разведдеятельности.