Еврокомиссия нашла в Брюсселе шпионов — они из Венгрии

Редакция PRESS 10 октября, 2025 20:15

Еврокомиссия, Украина

Еврокомиссия начала внутреннее расследование после публикаций о шпионской сети, которую внешняя разведка Венгрии могла создать в Брюсселе для сбора информации о структурах ЕС. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

По его словам, создается специальная группа, которая проверит, были ли среди сотрудников европейских институтов агенты венгерского Информационного бюро — службы внешней разведки Венгрии. Аналогичное расследование инициировано и в Европарламенте по предложению бывшего премьера Бельгии, евродепутата Элио Ди Рупо.

Скандал разгорелся после публикации материалов немецкого Der Spiegel, австрийского Der Standard, бельгийского De Tijd и венгерской некоммерческой организации Direkt36. Журналисты утверждают, что венгерские дипломаты под прикрытием создали в Брюсселе сеть агентов, действовавших против институтов ЕС.

По данным расследования, как минимум один представитель венгерских спецслужб был внедрён в службу безопасности Еврокомиссии. Другие, прикомандированные к европейским структурам в 2015–2017 годах, занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.

Один из сотрудников Еврокомиссии рассказал журналистам, что его соотечественник, известный как «V», предлагал деньги за внутреннюю информацию о механизме принятия решений в ЕС и за помощь в трудоустройстве венгров. Сам он отказался, но расследователи предполагают, что другие могли согласиться.

«V» работал в департаменте сплочения ЕС под началом венгерского еврокомиссара Оливера Вархейи. С 2015 по 2019 год Вархейи был постпредом Венгрии при ЕС, затем стал еврокомиссаром по вопросам расширения и добрососедства, занимая неоднозначную позицию по Украине. Сейчас он курирует сферу здравоохранения и защиты животных.

Источники Der Spiegel и Direkt36 утверждают, что Вархейи знал о присутствии в его окружении представителей венгерских спецслужб. Он также посещал руководство Информационного бюро в Будапеште и выступал там с презентациями по делам ЕС. По данным расследования, именно при нём венгерские дипломаты в Брюсселе начали активно использовать свои посты для разведдеятельности.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

