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Эвакуировано 825 человек: последствия подземной утечки газа в Бауске. Жителей просят не зажигать огонь

© LETA 22 ноября, 2024 17:29

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Foto: Ivars Bogdanovs/Bauskas dzīve

 В пятницу из-за утечки газа в Бауске были эвакуированы в общей сложности 825 человек, и сейчас спасатели завершили работу на месте происшествия, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 12:16 ГПСС получила информацию о том, что на ул. Дарза ощущается запах газа. Прибывшие на место спасатели констатировали, что из- под земли в воздух просачивается, возможно, природный газ.

Проведя оценку концентрации газа и направления ветра, спасатели приняли решение эвакуировать людей, находившихся на расстоянии 100 метров от места в направлении ветра, - из расположенного рядом образовательного учреждения, общественных зданий и жилого дома.

Всего было эвакуировано примерно 825 человек.

Пожарные обследовали расположенные рядом с местом происшествия здания и ограничили место утечки. На месте происшествия также работали сотрудники АО "Gaso", которые перекрыли подачу газа на конкретном участке.

В три часа дня спасатели завершили работу на месте происшествия.

Эвакуированные после утечки газа в Бауске жители в пятницу во второй половине дня постепенно возвращаются домой, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении Баускского края.

Жителей Бауски призывают пока не пользоваться газовой аппаратурой и открытым огнем.

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