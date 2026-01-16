Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Этот жир может спасать сердце: открытие, которое переворачивает привычные страхи

16 января, 2026

Азбука здоровья

Жир принято бояться. Он ассоциируется с лишним весом, высоким давлением и проблемами с сердцем. Кажется логичным: чем его меньше, тем лучше. Но новое научное исследование ломает эту простую схему — и делает это эффектно.

Учёные обнаружили, что редкий тип жировой ткани, так называемый бежевый жир, может помогать сосудам расслабляться и тем самым поддерживать нормальное давление. В экспериментах на мышах именно этот жир, расположенный прямо рядом с кровеносными сосудами, посылал артериям химические сигналы «спокойствия». Сосуды расширялись, напряжение снижалось, а давление оставалось в норме.

Работа опубликована 15 января в журнале Science, и у неё есть продолжение, которое звучит ещё неожиданнее. У людей с определёнными генетическими вариантами, связанными с активностью бежевого жира, высокое давление встречается чаще. То есть дело может быть не только в образе жизни, но и в том, как именно работает жировая ткань в организме.

Оказывается, жир — это вовсе не пассивный «склад калорий». Биологи давно считают его эндокринным органом, который активно влияет на обмен веществ, работу сосудов и даже на то, сколько энергии тратит тело в покое. Проблема не столько в самом жире, сколько в том, что он может работать неправильно.

Белый жир — тот самый, который накапливается под кожей и вокруг органов, — при избытке действительно связан с гипертонией. Бурый жир, наоборот, сжигает энергию и вырабатывает тепло; у людей, у которых его больше, риск высокого давления ниже даже при большом весе. А бежевый жир занимает промежуточное положение и, как выясняется, может играть роль тихого защитника сосудов.

Почти половина взрослых людей в развитых странах живёт с повышенным давлением. И если раньше совет был простым и жёстким — «жир вреден», — теперь он звучит иначе. Возможно, важнее не сколько жира у человека, а какой именно это жир и как он «разговаривает» с сосудами.

До лекарств и новых методов лечения ещё далеко. Но сама идея о том, что часть жировой ткани может помогать сердцу, меняет привычный взгляд на тело. Иногда то, что мы считали врагом, оказывается союзником — просто очень тихим.

«Я действовал строго по закону», — экс-мэр Ушаков о причастности к взяткам

16:12

Важно 0 комментариев

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Читать
Загрузка

Суд ЕС: пассажирам вернут сборы сайтов по продаже билетов

16:04

Важно 0 комментариев

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Читать

Контрацептив Pfizer может вызывать опухоли мозга

15:53

Важно 0 комментариев

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

Читать

Америкс об обвинении во взяточнистве: «Нет ни фактов, ни доказательств»

15:39

Важно 0 комментариев

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

Читать

RB Rail оправдывается: «страховка не действует при умышленном мошенничестве»

15:32

Важно 0 комментариев

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Читать

Немцы обнаружили слабое место в обороне НАТО — и это под боком у Латвии!

15:21

Важно 0 комментариев

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

Читать

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

15:19

Важно 0 комментариев

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

Читать