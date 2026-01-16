Этот жир может спасать сердце: открытие, которое переворачивает привычные страхи

Учёные обнаружили, что редкий тип жировой ткани, так называемый бежевый жир, может помогать сосудам расслабляться и тем самым поддерживать нормальное давление. В экспериментах на мышах именно этот жир, расположенный прямо рядом с кровеносными сосудами, посылал артериям химические сигналы «спокойствия». Сосуды расширялись, напряжение снижалось, а давление оставалось в норме.

Работа опубликована 15 января в журнале Science, и у неё есть продолжение, которое звучит ещё неожиданнее. У людей с определёнными генетическими вариантами, связанными с активностью бежевого жира, высокое давление встречается чаще. То есть дело может быть не только в образе жизни, но и в том, как именно работает жировая ткань в организме.

Оказывается, жир — это вовсе не пассивный «склад калорий». Биологи давно считают его эндокринным органом, который активно влияет на обмен веществ, работу сосудов и даже на то, сколько энергии тратит тело в покое. Проблема не столько в самом жире, сколько в том, что он может работать неправильно.

Белый жир — тот самый, который накапливается под кожей и вокруг органов, — при избытке действительно связан с гипертонией. Бурый жир, наоборот, сжигает энергию и вырабатывает тепло; у людей, у которых его больше, риск высокого давления ниже даже при большом весе. А бежевый жир занимает промежуточное положение и, как выясняется, может играть роль тихого защитника сосудов.

Почти половина взрослых людей в развитых странах живёт с повышенным давлением. И если раньше совет был простым и жёстким — «жир вреден», — теперь он звучит иначе. Возможно, важнее не сколько жира у человека, а какой именно это жир и как он «разговаривает» с сосудами.

До лекарств и новых методов лечения ещё далеко. Но сама идея о том, что часть жировой ткани может помогать сердцу, меняет привычный взгляд на тело. Иногда то, что мы считали врагом, оказывается союзником — просто очень тихим.