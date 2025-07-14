Независимый депутат Сейма и экс-министр сельского хозяйства Дидзис Шмитс подчеркнул, что «в классическом понимании, по сравнению с Европой, в Латвии вообще нет политических партий, у нас есть клубы, которые в конечном итоге превратились в семейные предприятия, манипулирующие людьми - кто будет в списке, а кто нет».

Он также считает, что в Латвии нет никакой идеологии, за исключением, возможно, партии «Прогрессивные»: «Им, по крайней мере, ясно, что они будут делать на гей-параде, как бы лично мне это ни было неприятно». Остальные, по словам Шмитса, являются клубами интересов, включая Национальное объединение, которое давно деградировало, хотя должно было бы иметь рейтинг 65%, но даже после Крыма они - ничто: «Это всего лишь способ прийти к власти, используя лозунги».

Следовательно, если мы хотим что-то изменить в политике Латвии, то нужно отменить любые ограничения, включая идею поднять обязательную численность партий до 1000 членов. «Единственная причина [этого плана] – сузить политическую конкуренцию, точно так же, как это происходит с государственным финансированием, которое тоже является примером сужения политической конкуренции. Это полный нонсенс!» — так охарактеризовал Шмитс это искусственное ограничение.

Экономист, лидер политической партии «Tauta. Zeme. Valstiskums» Гунтарс Витолс считает, что на выборах жители голосуют не за партии, а за людей, и из каждого списка, возможно, за двух-трех. По его мнению, нам нужно перейти к мажоритарной избирательной системе, где будут избирать конкретных депутатов по округам.