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«Это всего лишь способ прийти к власти, используя лозунги»: Шмитс о том, что в Латвии нет настоящих партий (1)

Редакция PRESS 14 июля, 2025 11:47

Новости Латвии 1 комментариев

Обсуждая готовность премьер-министра Эвики Силини принять меры по экономии бюджета, не затрагивая при этом финансирование политических партий, на телеканале TV24 несколько известных латвийских политиков высказали свое мнение о системе выборов, политических партиях и их идеологии. Точнее, ее отсутствии.

Независимый депутат Сейма и экс-министр сельского хозяйства Дидзис Шмитс подчеркнул, что «в классическом понимании, по сравнению с Европой, в Латвии вообще нет политических партий, у нас есть клубы, которые в конечном итоге превратились в семейные предприятия, манипулирующие людьми - кто будет в списке, а кто нет».

Он также считает, что в Латвии нет никакой идеологии, за исключением, возможно, партии «Прогрессивные»: «Им, по крайней мере, ясно, что они будут делать на гей-параде, как бы лично мне это ни было неприятно». Остальные, по словам Шмитса, являются клубами интересов, включая Национальное объединение, которое давно деградировало, хотя должно было бы иметь рейтинг 65%, но даже после Крыма они - ничто: «Это всего лишь способ прийти к власти, используя лозунги».

Следовательно, если мы хотим что-то изменить в политике Латвии, то нужно отменить любые ограничения, включая идею поднять обязательную численность партий до 1000 членов. «Единственная причина [этого плана] – сузить политическую конкуренцию, точно так же, как это происходит с государственным финансированием, которое тоже является примером сужения политической конкуренции. Это полный нонсенс!» — так охарактеризовал Шмитс это искусственное ограничение.

Экономист, лидер политической партии «Tauta. Zeme. Valstiskums» Гунтарс Витолс считает, что на выборах жители голосуют не за партии, а за людей, и из каждого списка, возможно, за двух-трех. По его мнению, нам нужно перейти к мажоритарной избирательной системе, где будут избирать конкретных депутатов по округам.

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