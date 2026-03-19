Это уже не шоу: в Китае роботы выходят на работу вместо людей

В Китае человекоподобные роботы всё чаще показывают

не на сцене, а… на рабочих местах.

Один из производителей уже выпускает тысячи таких машин в год. Другие компании тестируют их прямо на заводах — там, где раньше стояли люди на конвейере.

Например, роботы уже умеют устанавливать колёса, панели и окна на автомобили без участия человека. В одном из проектов их внедрение позволило убрать с линии сразу 12 рабочих.

И это не эксперимент в лаборатории.

Роботов тестируют крупные автоконцерны, включая западные. Часть оборудования уже отправляется на заводы за пределы Китая.

Параллельно машины выходят и в «гражданскую» среду. В Пекине роботы уже работают в аптеках — выдают лекарства круглосуточно. В магазинах они учатся брать товары с полок и передавать покупателям.

Пока движения ещё не идеальны — бутылка может слегка подпрыгнуть на прилавке. Но разница с прошлым годом заметна: вместо простых «запрограммированных» действий роботы начинают действовать в более живой среде.

Главная гонка сейчас — не за эффектные трюки, а за простые, но массовые задачи.

Поднять предмет. Повернуть. Закрутить винт. Повторить тысячи раз.

Именно это и есть тот уровень, где машины начинают реально заменять людей.

В отрасли уже говорят прямо: речь идёт не о будущем, а о скорости, с которой оно наступает.





