«Это сравнимо с убийством Кеннеди»: Херманис о трагедии в США

Напомним, что в университете в штате Юта, США, застрелен соратник президента США Дональда Трампа, консервативный инфлюенсер Чарли Керк. Полиция первоначально заявила, что подозреваемый задержан, но мэр города Орем Дэвид Янг позже сообщил, что задержанный человек не является подозреваемым и стрелок еще не пойман.

Когда стало известно о смерти Кирка, Трамп распорядился припустить флаги США до конца недели.

31-летний Кирк был представителем нового поколения консервативных республиканцев, у которого были миллионы подписчиков в социальных сетях.