Это проверка реакции США: Сартс об атаке беспилотников на Польшу

С позиций нового дня всё больше говорит о том, что это была целенаправленная провокация, но не прямое нападение на отдельно взятое государство и НАТО в целом, убеждён эксперт. «Ситуация серьёзная. Определённо это — крайне рискованный шаг со стороны России. Сейчас мы можем видеть, что это были именно российские беспилотники, для этого достаточно данных»...

«В связи с учениями «Запад» понятно, что беспилотники — не единственная провокация, которая может произойти. Это реальность, с которой мы сталкиваемся. Есть морские кабели, есть критически важные системы связи — всё это может стать объектами для нападений. С позиций России есть Латвия, страны Балтии, Польша, есть много других стран, на которую можно нацелиться. Сложно предвидеть, где именно это произойдёт. Но мы должны быть готовы».

Впрочем, самый важный вопрос, подчёркивает глава Stratcom, готовы ли США менять свою позицию, когда угроза есть, а шагов с их стороны нет. «Посмотрим на дальнейшие шаги, которые будут предприняты. Но если это была целенаправленная провокация, то это , скорее всего, указывает на намерение проверить, протестировать особенно реакцию США на угрозу безопасности ближайшего союзника в Европе. Мне кажется, это больше проверяет администрацию США, даже больше, чем сам самому НАТО».