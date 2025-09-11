Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это проверка реакции США: Сартс об атаке беспилотников на Польшу

© Lsm.lv 11 сентября, 2025 09:57

Новости Латвии

Фото LETA

Массовым вторжением дронов в воздушное пространство Польши Россия больше проверяла реакцию США, чем НАТО. Это была целенаправленная провокация. Но у России на выбор для осуществления провокационных нападений остаются также Литва, Латвия и Эстония, сказал в передаче ЛР4  глава Центра стратегической коммуникации НАТО (Stratcom) Янис Сартс, пишет rus.lsm.lv.

С позиций нового дня всё больше говорит о том, что это была целенаправленная провокация, но не прямое нападение на отдельно взятое государство и НАТО в целом, убеждён эксперт. «Ситуация серьёзная. Определённо это — крайне рискованный шаг со стороны России. Сейчас мы можем видеть, что это были именно российские беспилотники, для этого достаточно данных»...

«В связи с учениями «Запад» понятно, что беспилотники — не единственная провокация, которая может произойти. Это реальность, с которой мы сталкиваемся. Есть морские кабели, есть критически важные системы связи — всё это может стать объектами для нападений. С позиций России есть Латвия, страны Балтии, Польша, есть много других стран, на которую можно нацелиться. Сложно предвидеть, где именно это произойдёт. Но мы должны быть готовы».

Впрочем, самый важный вопрос, подчёркивает глава Stratcom, готовы ли США менять свою позицию, когда угроза есть, а шагов с их стороны нет. «Посмотрим на дальнейшие шаги, которые будут предприняты. Но если это была целенаправленная провокация, то это , скорее всего, указывает на намерение проверить, протестировать особенно реакцию США на угрозу безопасности ближайшего союзника в Европе. Мне кажется, это больше проверяет администрацию США, даже больше, чем сам самому НАТО».

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

