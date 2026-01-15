«Это больше не мой путь»: Кончита Вурст отказывается от Евровидения

Кончита, выигравшая Евровидение в 2014 году с песней Rise Like A Phoenix, должна была сыграть заметную роль на конкурсе 2026 года в Вене. Однако в опубликованном заявлении артистка (подписанном настоящим именем Том Нойвирт) дала понять: этот этап закрыт.

«Евровидение сформировало мою жизнь. Это была моя сцена, мой дом и мой трамплин. Я глубоко благодарен за этот опыт», — говорится в обращении.

«Но как артист я постоянно меняюсь. Теперь я ухожу из евровизионного контекста, чтобы сосредоточиться на других проектах и позволить новому развиваться».

Кончита подчеркнула, что решение личное, и обсуждать его дальше она не намерена.

Официальный продюсер конкурса 2026 года Майкл Крон подтвердил, что организаторы уважают этот шаг и поблагодарил артиста за вклад в историю конкурса.

При этом уход Кончиты произошёл на фоне самого конфликтного года в истории Евровидения. Конкурс 2026 года уже сопровождается бойкотами: сразу несколько стран — Ирландия, Испания, Исландия, Словения и Нидерланды — отказались от участия, протестуя против решения Европейского вещательного союза сохранить Израиль в числе участников.

Сама Кончита напрямую не связывает своё решение с политическими спорами. Но совпадение по времени вызвало бурные обсуждения среди фанатов.

Евровидение 2026 пройдёт в Вене 16 мая и станет юбилейным — 70-м по счёту.

И, судя по всему, это будет конкурс без одной из его самых узнаваемых и символичных фигур.

Иногда даже легенды понимают: дальше — без сцены, которая когда-то сделала их знаменитыми.

