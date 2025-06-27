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Ещё одна многоэтажка — вместо парка? Жители рижского микрорайона в шоке

© Lsm.lv 27 июня, 2025 09:55

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Население Иманты выступает против строительства новой девятиэтажки в своём районе. Здание планируют возвести в непосредственной близости от единственного в микрорайоне лесопарка, который и без того за последние годы заметно сократился в размерах. Застройщики сообщили, что участок давно отведён под строительство и никакого вреда природе не нанесет, рассказывает rus.lsm.lv. 

Предметом разногласий между предпринимателями и имантскими активистами стал Анниньмуйжский парк.

Жители Иманты в шоке. Они перечисляют новостройки последнего времени: автомойка, Lidl, за новостройками Solaris — новые новостройки. И это, не говоря о тех зданиях и объектах, которые были здесь и до этого. И вот, теперь здесь планируется еще и новая многоэтажка.

Люди обеспокоены тем, что у них отнимают единственную парковую зону и обещают  "стоять, чтобы ни один трактор, ни одна машина не подъехала".

Активистка общества Анниньмуйжи Ригонда Берзиня указала на возможное несоответствие замыслов девелопера нормативным актам: «По главному плану рижского строительства получается, что тут можно строить только 6 этажей. На данный момент застройщик хочет строить 9 этажей, единственное обоснование — чтобы построить больше квартир и больше прибыли иметь. На тех же основаниях они собираются пилить вековое дерево государственного значения».

У компании-застройщика, которому принадлежит этот участок, мнение другое. Каспар Экша, руководитель продаж и маркетинга Bonava Latvija, говорит: «Шестиэтажное здание мы могли бы построить без какого-либо обсуждения, но чтобы было лучше, и мы могли учесть интересы общества, мы придумали сделать здание немного выше, чтобы оно не было таким широким и не закрывало лес. Вреда природе практически не будет. Мы получили разрешение на вырубку 11 деревьев, о некоторых деревьях еще идет обсуждение. Вся территория вдоль реки, где растут деревья, сохраняется».

Уже готова детальная планировка проекта и он вынесен на общественное обсуждение. По его итогам будет окончательное решение, пояснил директор Grupa93 Нейл Балгалис: «В рамках детального планирования был проведен анализ визуального воздействия. Совет по градостроительству посмотрел на результаты и даже предложил, что, возможно, здесь можно строить еще выше. Потому что результаты анализа показали, что это 9-этажное здание никак не повлияет и не испортит окружающий пейзаж».

Планируется, что в доме будет 80 квартир и 73 парковочных места для машин.

В рамках общественного обсуждения жители могут выразить свое мнение до 3 июля. 

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