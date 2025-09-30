Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ЕС хочет изменить процедуру приема стран ради Украины: Financial Times

© Deutsche Welle 30 сентября, 2025 14:16

Еврокомиссия, Украина

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

По их словам, Еврокомиссия предложила скорректировать свои правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Для этого предлагается начать техническую работу с Украиной и Молдовой в нескольких кластерах (тематических переговорных группах), несмотря на отсутствие официального решения о начале таких переговоров. Эта схема позволила бы Киеву и Кишиневу продолжить реформы, адаптацию их нормативно-правовой базы под стандарты ЕС и другую институциональную подготовку, считают еврочиновники. А как только Венгрия снимет вето, формальности можно будет ускорить, говорят собеседники издания.

Они отмечают, что мотивация Украины и Молдовы к проведению порой болезненных политических реформ может быть снижена без публичного признания усилий Киева и Кишинева. Однако альтернатива, при которой реформы будут полностью остановлены, грозит еще более серьезными последствиями, считают чиновники. "Официальные лица в Киеве говорят нам, что даже солдаты на передовой знают об отсутствии технического прогресса в Брюсселе, - сказал один из дипломатов ЕС, - Мы должны найти способ как-то добиться прогресса".

 Источник DW: В ЕС ждут смены власти в Венгрии для снятия вето

Высокопоставленный чиновник ЕС 26 сентября рассказал DW на условиях анонимности, что открыть переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз будет возможно только в том случае: если партия Орбана потеряет власть по итогам парламентских выборов в апреле 2026 года. Венгрия блокирует открытие первого кластера переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, хотя Киев выполнил все необходимые условия."Пока способов преодоления вето Венгрии не существует", - подчеркнул еврочиновник, напомнив, что решение об открытии переговорных кластеров со страной-кандидатом на вступление в ЕС принимается только по принципу единогласия. По его словам, предложения изменить этот подход и принимать такие решения квалифицированным большинством голосов пока остались "на уровне разговоров".

Единственный реалистичный выход из ситуации - это проделать всю техническую работу заранее, "чтобы, когда Орбан уйдет, мы были готовы быстро двигаться вперед" в переговорах с Украиной, подчеркнул источник DW.

Фон дер Ляйен: Украина сможет вступить в ЕС к 2030 году

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля после начала военного вторжения России. Молдова сделала то же самое через несколько дней. В июне того же года на саммите ЕС в Брюсселе эти две страны получили статус кандидатов на вступление.

Антониу Кошта, вступивший 1 декабря 2024 года в должность председателя Европейского совета, в тот же день пообещал Украине быстрый прогресс в процессе вступления в Евросоюз. По словам Кошты, переговоры с Киевом как минимум по двум направлениям должны были начаться уже в первой половине 2025 года.

24 февраля 2025 года, в третью годовщину начала полномасштабной войны, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила: Украина сможет стать членом Евросоюза к 2023 году, если продолжит реформы с той же быстротой и тщательностью.

Обновлено: 14:55 30.09.2025
Второй случай за карьеру: прокурору Межиньшу подожгли дом?

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гирта Межиньша.

KNAB провёл обыск в администрации рижского центрального рынка: с чего бы?

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

И даже этикетки там на русском! Журналист — о поездке в глубинку Эстонии (ФОТО)

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Путин назвал захват территорий Украины «праведной битвой»

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Застрелили и закопали прямо в машине: 12 лет за дикое убийство партнера по бизнесу

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

В Латвии констатирован первый в этом году случай птичьего гриппа

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

