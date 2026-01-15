Енот-нелегал переплыл океан и попался на белорусской таможне

Пока специалисты спешили на место, таможенники и сотрудники логистического центра фактически взяли на себя роль спасателей: незваному путешественнику обеспечили тепло, воду и относительное спокойствие. Судя по всему, енот оказался не только выносливым, но и стрессоустойчивым.

После международного вояжа зверька отправили на карантин в Ошмянскую районную ветеринарную станцию. Его дальнейшая судьба будет решаться по результатам осмотров: либо свобода в Налибокской пуще, либо новая жизнь под присмотром людей в Гродненском зоопарке.

А вот обратный билет в Америку для пушистого авантюриста, похоже, уже не предусмотрен.