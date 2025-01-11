Экс-министр культуры: Минкульт спокойно можно присоединить к Минобрнауки

Яунземе-Гренде возмущена тем, что музей Зиедониса получил только половину нужного финансирования, а музей Вильгельма Пурвитиса вообще не получил ни цента.

"Дискутировать с Минкультом очень сложно", - сказала на TV3 в программе 900 sekundes бывший министр, возглавлявшая это министерство с 2011 по 2013 год. Она считает, что нынешний Минкульт интересует не латышскость, а интеграция. Так что министерство, которое сейчас находится в руках "Прогрессивных", вредит латышской культуре и было бы целесообразно его присоединить к Минобрнауки, которым "рулит" "Новое единство".

В области латвийской культуры идут существенные перемены, вызывающие дискуссии и столкновение противоречивых мнений, изменения в руководстве Минкульта и его направленности отражают смену политического и идеологического курсов, поднимающую широкий круг спорных вопросов в сфере культуры, сказала экс-министр.

Занимаемая "Прогрессивными" позиция существенно отличается от предыдущего курса. Яунземе-Гренде подчеркнула, что поддержка "Прогрессивных" слишком слаба, чтобы столь существенные изменения сделать легитимными: "За "Прогрессивных" голосовало 6% избирателей. Это очень мало для того, чтобы полностью изменить курс Министерства культуры. Мы могли бы, рассуждая рационально, спокойно присоединить Минкульт к Минобрнауки". Это, по ее мнению, могло бы рационализировать использование ресурсов и укрепить интеграцию культуры и образования.

Экс-министр резко критикует нынешнее руководство Минкульта за то, что в центре его внимания - вопросы интеграции, а не укрепление латышскости. Она заявляет, что "Прогрессивные", которых она непосредственно винит в таком подходе, меньше внимания уделяют сохранению символов и ценностей латышской культуры. Такая направленность ставит под угрозу уникальность латвийской культуры и ее место в идентичности страны.