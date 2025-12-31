Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 31. Декабря Завтра: Kalvis, Silvestrs, Silvis
Доступность

Два часа на кончике карандаша! Латвиец установил новый рекорд Гиннесса (ВИДЕО)

Редакция PRESS 31 декабря, 2025 13:00

Важно 0 комментариев

13 июня этого года гражданин Латвии Юрис Янке установил в Великобритании весьма необычный рекорд Гиннесса — мужчина на протяжении 2 часов и 15 секунд вращал баскетбольный мяч на кончике карандаша.

Как указано на сайте Книги рекордов Гиннесса, Янке всегда мечтал установить рекорд и выразил надежду, что своим достижением сможет вдохновить и других. «На его [признание рекорда] у меня ушёл год. Предыдущий рекорд составлял один час и 25 минут», — написал Янке в Facebook.

«Спасибо всем, кто поверил. […] Рекорд нужно было устанавливать с соблюдением определённых требований — он должен был проходить в общественном месте, при присутствии одного свидетеля и одного человека, который всё снимал на видео. После этого видеозапись нужно было отправить на проверку».

«Всё, что я хочу сказать: если у вас когда-нибудь есть цель, но вы думаете, что не сможете её достичь… Помните — у вас есть две руки, две ноги, вы дышите. Мы все одинаковы. А мой девиз такой: решимость всегда побеждает талант! […] Спасибо и верьте в себя!» — подчеркнул латвиец.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«К моему стыду, я не знала»: Чулпан Хаматова откровенно о жизни в Риге
Важно

«К моему стыду, я не знала»: Чулпан Хаматова откровенно о жизни в Риге (1)

«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе
Важно

«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе

Сообщайте куда следует: рижан призывают фиксировать «неправильные» салюты
Важно

Сообщайте куда следует: рижан призывают фиксировать «неправильные» салюты (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Вернуть уехавших почти невозможно: латвийские села стремительно пустеют

Важно 13:44

Важно 0 комментариев

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Читать
Загрузка

Из «беспартийных» в «республиканцы»: политические метания Херманиса

Новости Латвии 13:37

Новости Латвии 0 комментариев

Режиссёр Алвис Херманис, который некоторое время назад заявил о разочаровании из-за недостатка общественной поддержки и покинул созданное им объединение «Без партий», сообщил, что присоединился к новой политической силе.

Режиссёр Алвис Херманис, который некоторое время назад заявил о разочаровании из-за недостатка общественной поддержки и покинул созданное им объединение «Без партий», сообщил, что присоединился к новой политической силе.

Читать

«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

Пожар, начавшийся с рождественского венка, уничтожил квартиру женщины в Ливанском крае и поставил под угрозу её жизнь. Хозяйка квартиры в одних носках и лёгкой одежде стояла на балконе пятого этажа, пытаясь привлечь внимание окружающих, но изначально её крики никто не воспринимал всерьёз, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Пожар, начавшийся с рождественского венка, уничтожил квартиру женщины в Ливанском крае и поставил под угрозу её жизнь. Хозяйка квартиры в одних носках и лёгкой одежде стояла на балконе пятого этажа, пытаясь привлечь внимание окружающих, но изначально её крики никто не воспринимал всерьёз, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Читать

«Оставим Маэстро в покое!» Затлерс оправдывает Праздник песни Паулса

Выбор редакции 13:14

Выбор редакции 0 комментариев

Раймонд Паулс был осведомлён о певческих праздниках: представители фонда «Manai dzimtenei» встречались с ним ещё на этапе зарождения идеи. Так возникший в обществе ажиотаж после высказываний Раймонда Паулса о том, что он возражает против проведения певческих праздников, названных его именем, в программе TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» объяснил бывший президент Латвии (2007–2011), член совета фонда «Manai dzimtenei» Валдис Затлерс.

Раймонд Паулс был осведомлён о певческих праздниках: представители фонда «Manai dzimtenei» встречались с ним ещё на этапе зарождения идеи. Так возникший в обществе ажиотаж после высказываний Раймонда Паулса о том, что он возражает против проведения певческих праздников, названных его именем, в программе TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» объяснил бывший президент Латвии (2007–2011), член совета фонда «Manai dzimtenei» Валдис Затлерс.

Читать

Помощь украинским беженцам: финансовые возможности Латвии исчерпаны?

Важно 13:06

Важно 0 комментариев

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

Читать

«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

Выбор редакции 12:54

Выбор редакции 0 комментариев

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Читать