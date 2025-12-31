Два часа на кончике карандаша! Латвиец установил новый рекорд Гиннесса (ВИДЕО)

Как указано на сайте Книги рекордов Гиннесса, Янке всегда мечтал установить рекорд и выразил надежду, что своим достижением сможет вдохновить и других. «На его [признание рекорда] у меня ушёл год. Предыдущий рекорд составлял один час и 25 минут», — написал Янке в Facebook.

«Спасибо всем, кто поверил. […] Рекорд нужно было устанавливать с соблюдением определённых требований — он должен был проходить в общественном месте, при присутствии одного свидетеля и одного человека, который всё снимал на видео. После этого видеозапись нужно было отправить на проверку».

«Всё, что я хочу сказать: если у вас когда-нибудь есть цель, но вы думаете, что не сможете её достичь… Помните — у вас есть две руки, две ноги, вы дышите. Мы все одинаковы. А мой девиз такой: решимость всегда побеждает талант! […] Спасибо и верьте в себя!» — подчеркнул латвиец.