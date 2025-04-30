Дождь, снег и ветер типа бури: сегодня ночью ожидаются заморозки

Температура воздуха ночью опустится до +1...+5 градусов, но местами ожидаются заморозки, а температура воздуха составит 0...-1 градус.

Синоптики прогнозируют, что ночью будет облачно, местами небо прояснится. В центральных и восточных районах местами пройдут дожди, на востоке во второй половине ночи местами ожидается мокрый снег, в первой половине ночи возможны грозы.

Ожидается умеренный северо-западный, западный ветер с порывами до 15–19 метров в секунду, но местами, в основном на побережье, во время шторма порывы могут достигать 20 метров в секунду.