Донорской крови не хватает. Какие альтернативы используются в мире?

Это не технический проект или модное слово в медицине, а попытка врачей и других специалистов применить систематический подход к отрасли. Такой подход Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ) характеризует как новую парадигму для управления и сохранения крови каждого человека для ее использования при плановом лечении, а также использование альтернативных возможностей лечения. Между тем донорская кровь больше будет направляться для лечения экстренных пациентов. Но как это происходит в жизни?

Кровь – один из наиболее широко используемых компонентов нашего организма. Она необходима людям, пострадавшим в несчастных случаях, беременным во время родов, при плановых операциях или в случаях лечения онкологических заболеваний. Однако она также широко используется для лечения хронических заболеваний. ВОЗ отмечает, что более чем три миллиарда человек в мире страдают из-за плохого здоровья крови – от дефицита железа до различных видов кровотечений.

Цель управления кровью пациентов – на разных этапах лечения находить методы, которые позволят уменьшить кровопотери, потребление крови или найти для этого альтернативные методы лечения. Это включает в себя обследования на анемию (и дефицит железа), диагностику анемии и соответствующее лечение в зависимости от ее основной причины, уменьшение кровотечений и решение проблем свертываемости крови, а также поддержку пациентов перед началом соответствующего лечения.

Почему это важно? Только в Европе, например, страдают от анемии более 28 миллионов человек, и большинство этих случаев остаются незамеченными, недостаточно диагностированными или вообще не лечатся. Важно понять – анемия сама по себе не является отдельным заболеванием. У каждой анемии есть какая-то причина, которую следует установить с помощью диагностических методов, чтобы подобрать правильное лечение. Пациентов с хронической анемией часто лечат именно с помощью переливания крови, хотя возможны и альтернативные методы.

Активность доноров в Европе, в том числе и в Латвии, остается низкой и непостоянной. К тому же продукты крови не подлежат длительному хранению – эритроциты хранятся до 35 дней, тромбоциты около 7 дней – поэтому в долгосрочной перспективе только за счет донорства сложно обеспечить безопасность пациентов с острыми или хроническими заболеваниями. Поэтому Европа ищет решения. Управление кровью пациентов основано на понимании, что кровь пациента следует воспринимать как орган, который необходимо сохранять и поддерживать также, например, как сердце или почки. Это позволяет сократить лишние переливания крови, быстрее выздоравливать и сохранять донорскую кровь для ситуаций, в которых она спасает жизнь пациентов в острых случаях, таких как операции, травмы или сложные роды.

Как управление кровью пациентов действует на практике?

Такой подход делит уход за пациентом на три этапа – до лечения, во время лечения и после него. На каждом из этих этапов особое внимание уделяется кровопотере пациента, составу крови и способности организма поддерживать достаточное количество кислорода в тканях.

На практике это начинается с относительно простых вещей. Перед операцией тщательно проверяется уровень гемоглобина и железа, поскольку анемия является одной из наиболее частых причин переливания крови. При обнаружении дефицита железа можно начать своевременное лечение. Оцениваются также принимаемые пациентом лекарства, ведь некоторые из них могут повышать риск кровотечений, и их можно временно подкорректировать. Дополнительно может быть назначена медикаментозная терапия для пациентов, нуждающихся в регулярном переливании крови, чтобы поддержать организм и снизить потребность в переливании крови.

В ходе лечения такой подход означает более современные, точные и щадящие хирургические методы, такие как лапароскопическая хирургия, которая уже широко применяется и в Латвии. Метод может включать в себя также улучшенный контроль свертываемости крови, технологии, до минимума снижающие кровопотери, а также методы, позволяющие использовать кровь самого пациента – например, возможно создание запасов крови самого пациента, если это возможно и было выбрано пациентом и врачом.

После операции внимание уделяется скорейшему выздоровлению, предотвращению инфекций, адекватному снабжению организма кислородом, поэтому переливание крови становится крайним решением в те моменты, когда оно действительно необходимо.

Эта система создает значительный сдвиг в мышлении, к которому движется значительная часть Европы: переливание крови не является больше единственным решением. Кровь, как ценный компонент, обеспечивается пациентам в остром состоянии, которым она необходима незамедлительно. Между тем в других случаях потребление крови сокращается с помощью альтернативных, не менее эффективных решений, позволяя обеспечить необходимое количество крови хроническим пациентам, у которых нет альтернатив.

Почему это важно для общества?

Прогресс в медицине происходит не только благодаря новым лекарствам или оборудованию. Иногда самые значимые улучшения происходят за счет переосмысления того, как используются имеющиеся ресурсы. Управление кровью пациентов как раз является таким примером – согласно данным Всемирной Организации здравоохранения, это не только снижает смертность пациентов, осложнения и время пребывания в больнице, но и обеспечивает более быстрое выздоровление и более мудрое, эффективное использование ресурсов крови. Это подход, действительно спасающий жизни и улучшающий здравоохранение для общества в целом.