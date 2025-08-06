«Дом вспыхнул, как спичка»: пожар в Саласпилсе ставит под вопрос проекты рядных домов в Латвии

Но куда более тревожен вывод специалистов: если бы противопожарные стены были построены по нормативам, весь дом не сгорел бы дотла.

«Экзаменатор — это огонь. Если стена построена правильно, то пожар не переходит на соседнюю секцию. Здесь он перешёл», — объясняет эксперт по пожарной безопасности Юрис Блузманис.

По его словам, в данном случае противопожарные стены не были выдвинуты из фасада, как того требуют нормы. Это позволило огню беспрепятственно перекинуться от одной квартиры к другой.

Компания Balta заявила, что впервые столкнулась с таким масштабом убытков в секторе страхования жилья.

«Это крупнейшая выплата по жилью в истории Balta. Четыре квартиры были застрахованы у нас, и наши потери составят около миллиона евро», — сообщил представитель компании Арманд Лагонс.

Страховщики обещают не затягивать с выплатами и не будут дожидаться завершения полицейского расследования.

«Независимо от причины, квартиры, которые пострадали, не виноваты. Затягивать здесь бессмысленно», — отметил Лагонс.



В пожаре пострадали все восемь квартир. Из них семь были застрахованы. Люди остались без имущества, без жилья и — с вопросами. Главное из которых: насколько безопасны дома такого типа?

Юрис Блузманис предупреждает:

«Это может быть системной проблемой. Такие ошибки в проектировании или строительстве могут повторяться. Но редко кто будет разбирать конструкции, чтобы это проверить. Остаётся только строго соблюдать противопожарные требования и быть осторожными самим».