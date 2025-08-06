Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Дом вспыхнул, как спичка»: пожар в Саласпилсе ставит под вопрос проекты рядных домов в Латвии

Редакция PRESS 6 августа, 2025 14:38

Пожар, случившийся 23 июля в рядном доме в Саласпилсе, где полностью выгорели восемь квартир, стал одним из самых разрушительных в новейшей истории Латвии. Одна женщина погибла, один пожарный пострадал, а ущерб оценивается почти в два миллиона евро. Страховая компания Balta, застраховавшая половину квартир, выплатит около одного миллиона.

Но куда более тревожен вывод специалистов: если бы противопожарные стены были построены по нормативам, весь дом не сгорел бы дотла.

«Экзаменатор — это огонь. Если стена построена правильно, то пожар не переходит на соседнюю секцию. Здесь он перешёл», — объясняет эксперт по пожарной безопасности Юрис Блузманис.

По его словам, в данном случае противопожарные стены не были выдвинуты из фасада, как того требуют нормы. Это позволило огню беспрепятственно перекинуться от одной квартиры к другой.

Компания Balta заявила, что впервые столкнулась с таким масштабом убытков в секторе страхования жилья.

«Это крупнейшая выплата по жилью в истории Balta. Четыре квартиры были застрахованы у нас, и наши потери составят около миллиона евро», — сообщил представитель компании Арманд Лагонс.

Страховщики обещают не затягивать с выплатами и не будут дожидаться завершения полицейского расследования.

«Независимо от причины, квартиры, которые пострадали, не виноваты. Затягивать здесь бессмысленно», — отметил Лагонс.

В пожаре пострадали все восемь квартир. Из них семь были застрахованы. Люди остались без имущества, без жилья и — с вопросами. Главное из которых: насколько безопасны дома такого типа?

Юрис Блузманис предупреждает:

«Это может быть системной проблемой. Такие ошибки в проектировании или строительстве могут повторяться. Но редко кто будет разбирать конструкции, чтобы это проверить. Остаётся только строго соблюдать противопожарные требования и быть осторожными самим».

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

