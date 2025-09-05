Демпинг не пройдёт: Китай вводит пошлины на европейскую свинину

Министерство торговли Китая утверждает, что Европа осуществляет демпинг свинины и побочных продуктов из свинины на китайском рынке, продавая продукцию по ценам ниже себестоимости или ниже цен, установленных на рынке страны-экспортера.

Министерство добавляет, что цены на свинину, произведенную в ЕС, наносят значительный ущерб китайской свиноводческой отрасли.

В заявлении министерства говорится, что с 10 сентября будут применяться временные пошлины в размере от 15,6% до 62,4%, которые необходимо будет внести в качестве депозита. Однако в заявлении не указано, будут ли и на каких условиях эти депозиты возвращены.

Китай начал расследование в отношении импорта свинины из ЕС в июне прошлого года, вскоре после того, как ЕС ввел тарифы на импорт электромобилей, произведенных в Китае. Позже Китай ввел антидемпинговые пошлины на импорт европейского бренди и коньяка.

Также Пекин проводит расследование в отношении демпинга европейских молочных продуктов на китайском рынке.