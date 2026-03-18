«Civinity Grupa»: весной в зданиях выявляются проблемы, вызванные погодными условиями

«Зима сама по себе не создаёт проблемы — она выявляет то, что не было приведено в порядок вовремя. Поэтому весна — это момент, когда нужно не только устранять последствия, но и принимать решения на будущее: как улучшить состояние здания и избежать подобных ситуаций в дальнейшем», — отметила член правления AS «Civinity Grupa» Диана Фриденберга, подчеркнув, что весна — это не только время уборки, но и планирования.

Что необходимо проверить после зимы

После таяния снега и температурных колебаний чаще всего выявляются повреждения крыш, фасадов, водосточных систем и мест общего пользования. Нагрузка от снега, образование льда и воздействие влаги могут привести к трещинам, повреждению гидроизоляции или утечкам воды.

Также важно обратить внимание на территорию вокруг дома — тротуары, детские площадки, ограждения и освещение. Нередко именно весной становятся заметны механические повреждения или износ, возникшие в зимний период.

Профессиональное управление, которое реализует AS «Civinity Grupa», включает регулярные технические осмотры, планирование и контроль ремонтных работ, а также обслуживание общих территорий. Это позволяет своевременно выявлять риски и предотвращать более серьёзные проблемы в будущем.

От технического контроля к планированию

Профессиональный управляющий весной обеспечивает не только визуальный осмотр, но и системную оценку технического состояния здания. Это включает проверку крыши, фасада и балконов, диагностику инженерных систем, контроль дренажных и водоотводящих систем, а также подготовку плана необходимых ремонтных работ.

«Civinity Grupa» также предлагает разработку годовых и долгосрочных планов обслуживания, что помогает владельцам квартир эффективно планировать расходы и сохранять стоимость недвижимости. Как отмечает Д. Фриденберга, это особенно важно в Латвии, где значительная часть жилого фонда устарела и требует системного обновления:

«Самое важное — не упустить момент, когда проблему ещё можно решить относительно просто. Чем дольше откладываются решения, тем дороже становится ремонт».

Роль владельцев квартир и инициативы

Несмотря на то, что управляющая компания обеспечивает профессиональное управление, важную роль играет и сообщество владельцев квартир. Именно жители принимают решения о ремонтах, инвестициях и формировании накоплений.

Объединения жильцов или активные сообщества домов могут:

инициировать технические осмотры

способствовать созданию накоплений на ремонт

принимать решения о реновации или повышении энергоэффективности

организовывать благоустройство территории

«Важно понимать, что проблемы общего имущества касаются не отдельных квартир, а всего здания — подъездов, крыши, чердаков и территории. Эти элементы используются ежедневно и особенно подвержены износу и повреждениям», — напоминает Д. Фриденберга.