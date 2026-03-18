«Civinity Grupa»: весной в зданиях выявляются проблемы, вызванные погодными условиями

Редакция PRESS 18 марта, 2026 13:13

0 комментариев

Весна в управлении многоквартирными домами является одним из самых важных периодов в году. После зимнего сезона, который традиционно становится серьёзным испытанием для технического состояния зданий, становятся заметны как последствия погодных условий, так и ранее накопленные проблемы. Именно в это время особенно важны своевременные действия — как со стороны управляющей компании, так и со стороны владельцев квартир.

«Зима сама по себе не создаёт проблемы — она выявляет то, что не было приведено в порядок вовремя. Поэтому весна — это момент, когда нужно не только устранять последствия, но и принимать решения на будущее: как улучшить состояние здания и избежать подобных ситуаций в дальнейшем», — отметила член правления AS «Civinity Grupa» Диана Фриденберга, подчеркнув, что весна — это не только время уборки, но и планирования.

Что необходимо проверить после зимы

После таяния снега и температурных колебаний чаще всего выявляются повреждения крыш, фасадов, водосточных систем и мест общего пользования. Нагрузка от снега, образование льда и воздействие влаги могут привести к трещинам, повреждению гидроизоляции или утечкам воды.

Также важно обратить внимание на территорию вокруг дома — тротуары, детские площадки, ограждения и освещение. Нередко именно весной становятся заметны механические повреждения или износ, возникшие в зимний период.

Профессиональное управление, которое реализует AS «Civinity Grupa», включает регулярные технические осмотры, планирование и контроль ремонтных работ, а также обслуживание общих территорий. Это позволяет своевременно выявлять риски и предотвращать более серьёзные проблемы в будущем.

От технического контроля к планированию

Профессиональный управляющий весной обеспечивает не только визуальный осмотр, но и системную оценку технического состояния здания. Это включает проверку крыши, фасада и балконов, диагностику инженерных систем, контроль дренажных и водоотводящих систем, а также подготовку плана необходимых ремонтных работ.

«Civinity Grupa» также предлагает разработку годовых и долгосрочных планов обслуживания, что помогает владельцам квартир эффективно планировать расходы и сохранять стоимость недвижимости. Как отмечает Д. Фриденберга, это особенно важно в Латвии, где значительная часть жилого фонда устарела и требует системного обновления:

«Самое важное — не упустить момент, когда проблему ещё можно решить относительно просто. Чем дольше откладываются решения, тем дороже становится ремонт».

Роль владельцев квартир и инициативы

Несмотря на то, что управляющая компания обеспечивает профессиональное управление, важную роль играет и сообщество владельцев квартир. Именно жители принимают решения о ремонтах, инвестициях и формировании накоплений.

Объединения жильцов или активные сообщества домов могут:

  • инициировать технические осмотры
  • способствовать созданию накоплений на ремонт
  • принимать решения о реновации или повышении энергоэффективности
  • организовывать благоустройство территории

«Важно понимать, что проблемы общего имущества касаются не отдельных квартир, а всего здания — подъездов, крыши, чердаков и территории. Эти элементы используются ежедневно и особенно подвержены износу и повреждениям», — напоминает Д. Фриденберга.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

