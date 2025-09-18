Чью сторону занять Латвии, чтобы Газа не повторилась у нас? Вопрос на засыпку

The New York Times вышла с заголовком: «Сухопутные войска Израиля вторглись в город Газа, вынудив многих бежать. Насилие усиливается, усугубляя гуманитарный кризис».

The Boston Globe: «Сухопутные войска Израиля врываются в город Газа, усугубляя хаос. Тысячи палестинцев бегут. Другие пытаются укрыться в уже разрушенных районах».

Financial Times: «Жители Газы бегут в изгнание с началом вторжения израильских сухопутных войск». В передовице газеты говорится: «Более 300 000 палестинцев из примерно миллиона жителей города уже покинули его в последние недели, сообщают представители израильской армии. Более 80% территории сектора Газа подвергается принудительному переселению.

Комиссия ООН заявила, что, основываясь на убедительных доказательствах, она пришла к выводу: Израиль совершает геноцид против палестинцев в Газе. Министерство иностранных дел Израиля отвергло этот доклад ООН как «ложное сообщение», основанное на выдумках» ХАМАС».

В Латвии о Ближнем Востоке говорят неохотно

В Латвии тема Ближнего Востока не слишком популярна, но судя по различным высказываниям в публичном пространстве, общественное мнение не только склонно безоговорочно поддерживать политику Израиля, но и чрезвычайно сдержанно в проявлении какой-либо эмпатии по отношению к страданиям палестинского гражданского населения.

Поскольку эта позиция вступает в противоречие с доминирующим в Западной Европе мнением, политические силы и СМИ, ориентированные на западные либерально-демократические ценности, стараются избегать глубокого анализа этой темы.

Поскольку нынешняя фаза кризиса на Ближнем Востоке началась с ужасающего террористического акта 7 октября 2023 года, обычный человек сразу же, что вполне естественно, встал на сторону жертв. В Латвии эта позиция была еще более самоочевидной, поскольку исполнитель этого теракта —«Хамас» — является более или менее прямым союзником Кремля. Ее представители открыто встречались с руководством России в Москве.

Однако этот жестокий террористический акт не совсем честно использовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, над которым «висели» три судебных разбирательства. Их рассмотрение возобновится, как только он утратит пост премьер-министра. Против него также выдан ордер на арест Международным судом в Гааге. Он явно заинтересован в продолжении военных действий и соответственно действует.

Взгляд бывшего дипломата

Вот как бывший дипломат Айварс Маркотс описывает политику Нетаньяху в интервью «Неаткариге» (09.09.2025): «Нетаньяху — такой же военный преступник, как Путин. Из-за своей коррумпированной политики он загнан в угол. Единственный способ для него избежать тюрьмы — постоянно повышать политические ставки. Он настолько радикализировал политическую обстановку в Израиле, что теперь в правительстве работают самые правые радикалы.

Уже более двадцати лет он сознательно стремится к тому, чтобы решение о создании двух государств, принятое на уровне Генеральной Ассамблеи ООН, было затруднено. Сейчас израильтяне начали строить поселения в секторе Газа, чтобы полностью исключить эту возможность. Я согласен с заключением Международного уголовного суда, что Нетаньяху является таким же военным преступником, как и Путин.

Это никоим образом не оправдывает ХАМАС, но частично объясняет мотивы ХАМАС. Даже генерал Шарон, чьи руки также обагрены кровью палестинцев, понял, что нужно идти на создание двух государств.

Правительство Нетаньяху все эти двадцать лет чрезвычайно давило на многострадальных палестинцев. Понятно, что это вызывает обратную реакцию. Если бы в начале 2000 года план Шарона был реализован, я думаю, что такого хаоса не было бы. Я полностью согласен с мнением, что 7 октября было сакральной жертвой Я еще не разговаривал с людьми из секретных служб Израиля, но разговаривал с итальянцами, американцами, англичанами. Их высокопоставленные лица говорят, что израильские спецслужбы не могли не знать о готовящемся 7 октября, потому что они знают абсолютно все, что планируется. Таким образом, Нетаньяху нужна была сакральная жертва.

Я допускаю, что организаторами операции ХАМАС могли быть агенты, внедренные израильскими спецслужбами. Терроризм заслуживает осуждения, и ХАМАС — это террористы. Об этом нет сомнений. Есть действие, и есть противодействие. Эту ситуацию вызвала политика Нетаньяху.

Нетаньяху, точно так же как Путин, загнал себя в угол, разграбив свою страну и поставив ее в безвыходное положение. Международное сообщество это хорошо видит, даже лучше, чем латвийское общество. Наше Министерство иностранных дел последовательно соблюдает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о двухгосударственном решении, и это не имеет никакого отношения к лозунгам «Свободная Палестина»... Насколько я понимаю, осенью очень многие страны, в том числе в Европе, готовятся признать государство Палестина».

Поклонники «силы» не являются союзниками Латвии

Отдельные тезисы Маркота можно обсуждать, но в целом он точно описывает ситуацию, как ее видит демократически настроенное общество Запада. Существует международный консенсус (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН) о создании двух государств, который Израиль последовательно игнорирует.

Давайте посмотрим на этот ближневосточный кризис с точки зрения интересов Латвии. Сразу же следует отделить государство Израиль и его народ от его нынешнего руководства и многолетнего лидера – Нетаньяху. Это необходимо сделать, потому что во многих странах мира, в том числе и у нас, осуждение политики Израиля ошибочно называют проявлениями антисемитизма. Называть осуждающее отношение к политике Нетаньяху «антисемитским» — это то же самое, что называть негативное отношение к политике Путина «русофобией». Путинисты везде видят «русофобов», а некритичные поклонники Израиля — «антисемитизм».

Нетаньяху в Израиле представляет ту политическую силу, которая в потенциальном конфликте между Латвией и Россией вряд ли встанет на нашу сторону. Потому что в его мире все, что велико и могущественно, получсет всё. Ему, как и Трампу, близка философия «сильных»: если на тебя нападает противник, который в 15 раз больше тебя (Трамп об Украине), то нечего сопротивляться. Нужно сдаться и всё. Палестинцы должны сидеть тихо и покорно. Как мы, избранный народ Яхве, решим, так и будет.

Нетаньяху никогда не выражал однозначной поддержки Украине. Похоже, что он хотел бы быть на стороне [сильного] Путина, но, поскольку Путин считается союзником Ирана и ХАМАС, он не может открыто проявлять эту симпатию. Нужно действовать так, чтобы не оставалось сомнений: я нахожусь в том лагере, где Путин, Си Цзиньпин, Трамп и другие «сильные» (читай: авторитарные) лидеры.

Как показывают события последних девяти месяцев (с тех пор, как в Вашингтоне, в Белом доме, правит Трамп), на поддержку и помощь этих авторитарных лидеров мы по-настоящему полагаться не можем. Это не значит, что в критический момент Трамп США нас обязательно предаст. Вполне возможно, что в такой момент политическая элита США продемонстрирует свои качества лидера «свободного мира» и будет действовать в соответствии с мировым статусом США, но полностью полагаться на Трампа и ему подобных политиков нельзя.

Можно сказать, что полностью полагаться нельзя ни на кого, но все же. Но европейские демократии, по крайней мере пока, являются теми, кто наиболее убедительно выступает за международные правовые нормы и сохранение существующего нормативного порядка. Если в мире возобладает другой порядок: кто сильнее, тот и прав, то это будет тяжелым историческим шагом назад. С тяжелой жизнью для Латвии и латышского народа».