Чума среди свиней грозит дефицитом мяса и ростом цен

По её словам, продукция Baltic Pork использовалась для госзакупок и школьного питания, при этом в подобных закупках разрешено применять только мясо латвийского происхождения. Однако Янсоне подчеркнула, что пока серьёзных причин для беспокойства нет, а возможное влияние ситуации на отрасль в Латвии в целом станет ясно только на следующей неделе.

Она сообщила, что запланированные на эту неделю поставки от Baltic Pork отменены, и их удалось заменить продукцией других поставщиков. Янсоне полагает, что серьёзного дефицита не ожидается, хотя цена на местную свинину может немного вырасти. Также она отметила, что предприятиям, которые закупали продукцию у Baltic Pork, придётся переориентироваться на других производителей, но пока трудно предсказать, смогут ли они полностью восполнить нехватку. Вероятно, бойням придётся искать сырьё и в соседних странах. Кроме того, последствия почувствуют и эстонские переработчики, закупавшие живых свиней в Латвии.

В мясоперерабатывающем предприятии Nākotne сообщили, что сотрудничество с Baltic Pork в данный момент отсутствует, поэтому компания напрямую не пострадает. Однако в целом на отрасль ситуация повлияет, так как предложение свинины на рынке сократится, что может привести к росту цен. При этом доступность продукции для самой Nākotne и в стране в целом не пострадает.

Ранее сообщалось, что вспышка АЧС выявлена в комплексе Baltic Pork, где содержалось более 23 300 свиней. Все животные будут уничтожены, чтобы остановить распространение заболевания.

С начала года в Латвии до сентября зарегистрировано восемь очагов АЧС в хозяйствах с общим поголовьем более 28 000 свиней. В прошлом году болезнь зафиксировали в семи хозяйствах, где содержалось 595 домашних свиней. Впервые АЧС в Латвии обнаружили в июне 2014 года у трёх диких кабанов неподалёку от белорусской границы.