Что ждет Ригу и Вентспилс? Правительство одобрило реформу управления портами

Минсообщения отмечает, что после продолжительных дискуссий с отраслевыми экспертами и другими партнерами в качестве компромиссного решения было принято предложение распространить реформу управления портами на порты Риги и Вентспилса. Управления Лиепайской специальной экономической зоной (СЭЗ) эта реформа коснется после 31 декабря 2035 года.

Министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные") на заседании правительства отметил, что поправки к реформе портов уравновесят сотрудничество государства и самоуправлений в управлении портами и укрепят участие предпринимателей. Он признал, что политический бизнес должен остаться в прошлом.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) отметил, что по мнению СЗК, необходима единая модель управления всеми тремя портами, а также нужно еще больше усилить роль самоуправлений в управлении портами. Он подчеркнул, что окончательное решение должен будет принять Сейм.

Валайнис добавил, что необходимы более радикальные изменения, так как в нынешнем предложении государство сохраняет ведущую роль в управлении портами. "Необходимо вернуть ответственность самоуправлениям, а Минсообщения следовало бы сконцентрироваться на железнодорожном проекте "Rail Baltica" и будущем латвийской национальной авиакомпании "airBaltic". Это вопрос эффективности работы", - добавил Валайнис.

Швинка ответил, что практическая деятельность портов показывает, что самоуправлениям требуется поддержка от государства, например, в перераспределении фондов.

Госсекретарь Минсообщения Андулис Жидков дополнил, что в связи с Фондом развития портов, скорее всего, в дальнейшем будет создано отдельное объединение портов, например, в форме общества, а функцию секретариата Латвийского совета портов, транзита и логистики в дальнейшем будет выполнять Минсообщения.

Премьер Эвика Силиня ("Новое Единство") добавила, что если Фонд развития портов остается, он должен иметь четко определенные цели и план расходов.

В качестве главных преимуществ реформы Минсообщения называет деполитизацию портов, профессиональное управление, участие самоуправлений в принятии решений, раздел имущества и возможность для владельцев строить индустриальные объекты вблизи портов.

В министерстве пояснили, что изменение модели управления Рижским и Вентспилсским портами при сохранении независимости Лиепайской СЭЗ позволяет адаптироваться к потребностям каждого порта. Этот шаг будет способствовать более точному и эффективному использованию ресурсов, обеспечив, что управление портами Риги и Вентспилса будет согласованным и прозрачным с целью содействия долгосрочному развитию портов и международной конкурентоспособности.

Лиепайская СЭЗ сможет до 31 декабря 2035 года продолжить работу по своей модели управления, постепенно внедряя необходимые улучшения в отношении прозрачности и нейтральности, что позволит ей сохранить прежнюю динамику и способствовать региональному росту. Такой дифференцированный подход позволит сохранить разнообразие латвийского портового сектора и способность реагировать на конкретные потребности развития, подчеркивает Минсообщения.

Управлениям всех трех крупных портов предполагается сохранить юридический статус производного публичного лица, а малым портам будет установлен статус соответствующего учреждения самоуправления.

Законопроект предусматривает создание совета порта в качестве надзорного органа в управлении порта, который будет представлять интересы государства и самоуправления. Прежние правления в управлениях Рижского и Вентспилсского свободных портов прекратят свое существование. Операционную деятельность портов предполагается делегировать исполнительному аппарату управления порта, который возглавляет управляющий портом.

Советы портов будут сформированы из четырех членов. Предполагается, что в советах будут два представителя от государства - по одному от Минсообщения и Минэкономики, а также два представителя от соответствующего самоуправления. Выдвинутый министром сообщения представитель как ответственный за отрасль будет иметь решающий голос, если голоса делегированных государством и самоуправлением членов правления разделятся поровну.

Сейчас в правлении управления Рижского свободного порта и управления Вентспилсского свободного порта четыре члена правления - выдвинутые министром экономики, министром финансов, министром сообщения и министром умного управления и регионального развития представители, которых назначает на должность и освобождает от должности Кабинет министров.

В правлении Лиепайской СЭЗ сейчас девять членов правления: три представителя Лиепайской городской думы, три представителя коммерсантов Лиепаи, которые назначаются на должность и освобождаются от нее решением Лиепайской городской думы, а также три представителя интересов государства, делегированные Министерством экономики, Министерством финансов и Минсообщения, которых назначает на должность и освобождает от должности Кабинет министров.

Совет порта будет отвечать за принятие важнейших стратегических и финансовых решений, включая политику ценообразования при утверждении портовых сборов и услуг, ежегодный финансовый план, стратегию развития порта и вопросы отчуждения недвижимости на территории порта.

Если в установленном законом порядке будет продлен срок действия Лиепайской СЭЗ после 31 декабря 2035 года, в управлении Лиепайской СЭЗ будет создан совет, как и в управлениях Рижского и Вентспилсского свободных портов.

Правление малых портов в составе не более пяти членов будет формировать дума соответствующего самоуправления. В правлениях малых портов будет по одному представителю Министерства умного управления и Министерства регионального развития, или Министерства экономики, или Министерства земледелия, или Минсообщения, которого по предложению самоуправления будет назначать соответствующий министр. Кроме того, в правлении в равных пропорциях будут представлены должностные лица самоуправления и представители функционирующих в порту коммерческих обществ.

Учитывая, что находящаяся во владении портов собственность передана им государством и самоуправлением, законопроект предусматривает, что ее будет возможно использовать только для функций управления портом. В свою очередь, территории СЭЗ, где происходят различные процессы коммерческой деятельности, такие как производство, перевалка грузов, хранение грузов и логистические услуги, будет обеспечена более широкая свобода действий для привлечения инвесторов и развития. Это поможет портам более гибко реагировать на требования рынка, привлекать долгосрочные инвестиции и будет способствовать устойчивому развитию, считают в Минсообщения.

Порядок отчуждения земли и другой недвижимости на территориях портов будет организован таким образом, чтобы было возможно четко различить условия для собственности, используемой для выполнения функций управления портом, и остальной собственности на территории порта.

Территория порта для выполнения функций управления портом, которая будет передана управлению порта во владение, будет предназначена для обеспечения основной деятельности порта. На этой территории отчуждение государственной и муниципальной земли и другой недвижимости третьим лицам будет невозможно. Сделки по отчуждению имущества смогут происходить только между государством и самоуправлением на безвозмездной основе.

Во второй зоне - на территории порта, которая не передана во владение управлению порта и напрямую не связана с обеспечением функций управления портом, собственники имущества будут иметь больше свободы действий, сообщает Минсообщения. На этой территории отчуждение имущества будет возможно по усмотрению собственников, в том числе путем отчуждения имущества третьим лицам. Единственным условием, которое касается права покупки первой руки, будет то, что на этой территории управлению порта будет предоставлено право на покупку первой руки только в тех случаях, когда самоуправление предложит отчуждение своей собственности. Это условие позволит управлению порта получить имущество, которое может быть стратегически важным для развития порта, отмечает Минсообщения.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что совет порта в порядке открытого конкурса назначит управляющего портом, который будет отвечать за обеспечение оперативной деятельности порта и управление им. Роль управляющего портом будет расширена за счет передачи в его компетенцию вопросов, которые до сих пор находились в компетенции правления порта.

В законопроекте предусмотрено, что для более целенаправленного и эффективного принятия решений в управлении портами будет создан совет по сотрудничеству, в котором будут работать представителей стивидорных компаний, операторов регулярных линий и других стратегических партнеров портов по сотрудничеству.

Для эффективного использования ресурсов управлений портов законопроект предусматривает консолидацию мероприятий портов, функций и услуг независимо от конкретных терминалов или предприятий, действующих в порту. Эти мероприятия могут включать, в частности, совместное использование лоцманских катеров, буксиров, гидрографических судов и других плавсредств, содержание навигационных технических средств, услуги гидрографии, мероприятия по ликвидации последствий аварии и другие необходимые портам услуги.

Согласно новой модели, должность одного из членов правления должен занять представитель государства, назначенный соответствующим министерством по предложению самоуправления. В зависимости от специфики деятельности порта - связана ли она больше с обслуживанием грузов, рыболовством или туризмом - соответствующее самоуправление сможет выбрать представителя из соответствующего министерства - сообщения, экономики, земледелия или умного управления и регионального развития.

Избрание остальных членов правления будет входить в компетенцию самоуправлений и они будут избираться в равной пропорции из представителей самоуправления и из числа работающих в порту предпринимателей. В целях сокращения расходов размер вознаграждения членам правления также должен быть уменьшен, но этот вопрос, по мнению министерства, следует решать последовательно путем внесения изменений в закон о портах и в правила Кабинета министров.