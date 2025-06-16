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Что построят вокруг Рижского аэропорта? Девелопер обещает вложить в инфраструктуру 70 миллионов

Редакция PRESS 16 июня, 2025 13:21

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Девелопер недвижимости ООО "Sirin Development" завершил регистрацию в земельной книге 14 земельных участков в окрестностях Рижского аэропорта и в 2027 году планирует начать их застройку, инвестировав в строительство складских зданий и другой инфраструктуры в течение 6-8 лет около 70 млн евро, сообщили в компании.

Территория будущей застройки расположена рядом с недавно построенным логистическим парком "Sirin Park Mārupe". Общая площадь участка составляет 217,6 тыс. кв. м, и здесь планируется построить логистические и индустриальные помещения с целью превратить "Sirin Park Mārupe" в стратегический узел для перевозки грузов воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом, для которого потребуется около 700-800 новых рабочих мест.

Как отметили в компании, в 2022 году "Sirin Development" участвовала в публичном аукционе Рижского самоуправления по продаже 22 земельных участков возле аэропорта и победила, предложив самую высокую цену. После заключения договора компания полностью выполнила все обязательства, однако зарегистрировать права собственности окончательно не удалось, так как Министерство сообщения заявило, что часть проданных участков необходима для реализации государственных функций в сфере транспорта.

Окончательное соглашение между всеми сторонами было достигнуто в апреле 2025 года, и компании были переданы 14 из 22 участков для строительства логистического парка.

"Sirin Development" - один из крупнейших девелоперов логистической недвижимости в странах Балтии. Компания построила энергоэффективные логистические парки общей площадью более 700 тыс. кв. м, а управляет логистическими объектами общей площадью 497 тыс. кв. м.

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