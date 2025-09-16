Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Сентября Завтра: Asja, Asnate, Dags
Доступность

Что не так со страной, где политическая элита пьёт? Проект кодекса этики для первых лиц (2)

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 15:43

Важно 2 комментариев

Исследователь истории и философии права Вилорс Эйхманис (Tautas kalpi Latvijai) задумался над тем, достояны ли доверия общества пьющие руководители и представители системы юстиции. И что не так со страной, которая не может найти более достойные кадры.

На pietiek.com он предложил проект этического кодекса для высокопоставленных лиц Латвии.

«За последний год в Латвии прозвучали три громких сигнала о проблемах с употреблением алкоголя среди высокопоставленных должностных лиц: бывший омбудсмен Юрис Янсонс признал чрезмерное употребление алкоголя; в публичных документах были высказаны опасения относительно небрежных алкогольных привычек главы KNAB (Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией) Екаба Страуме; а бывший министр юстиции и внутренних дел Марекс Сеглиньш оказался под уголовным преследованием за отказ пройти проверку на алкоголь. Эти три случая высвечивают не только личную ответственность, но и институциональные слабости: насколько государство способно или не способно обеспечить, чтобы должностные лица были достойны доверия общества.

Введение

Латвия входит в число лидеров Европейского Союза по уровню потребления алкоголя на душу населения (около 12 литров чистого спирта в год), что делает эти случаи особенно символичными и опасными.

1. Юрис Янсонс – бывший омбудсмен

Юридический контекст в Латвии

Освобождение омбудсмена возможно по решению Сейма на основании статьи 65 Конституции и Закона об омбудсмене. Янсонс публично признал чрезмерное употребление алкоголя и неспособность должным образом выполнять свои обязанности, что привело к потере доверия и решению Сейма об его отстранении (июнь 2025 года).

Международная практика

В Германии для освобождения федерального омбудсмена требуется конституционная основа – серьезное нарушение или неспособность выполнять обязанности. В Швеции репутация должностных лиц юридически защищена, и общественное доверие ценится так же высоко, как качество работы.

2. Екаб Страуме – глава KNAB

Юридический контекст в Латвии

Глава KNAB может быть освобожден решением Кабинета министров. В поданных документах зафиксированы подозрения в употреблении алкоголя, подрывающие репутацию учреждения, но официальное расследование пока не инициировано.

Международная практика

В Великобритании должностное лицо может быть отстранено, если начато расследование по поводу утраты репутации. Во Франции кодексы государственной службы предусматривают, что угроза репутации сама по себе является основанием для дисциплинарных мер.

3. Марекс Сеглиньш – бывший министр юстиции и внутренних дел

Юридический контекст в Латвии

Статья 274.1 Уголовного закона: отказ от проверки на алкоголь приравнивается к вождению в состоянии опьянения. Наказание: лишение свободы до 1 года, надзор пробации и лишение водительских прав до 5 лет.

Международная практика

В Эстонии отказ от проверки = наказание, как за вождение в состоянии опьянения. В Финляндии отказ считается доказательством вины. В Германии отказ автоматически влечет лишение прав и обязательную психологическую экспертизу (MPU).

Политическая культура и этическая составляющая

В Латвии отсутствуют этические институты, которые систематически оценивали бы репутацию и поведение должностных лиц. В скандинавских странах действуют этические советы, которые могут инициировать отстранение должностного лица при несоответствии общественным ценностям. На уровне ЕС разрабатываются рекомендации по ограничению употребления алкоголя в политической среде, но их реализация остается в компетенции государств-членов.

Предложения по реформам для Латвии

  1. Совет по этике должностных лиц – независимый орган, оценивающий репутационные риски и рекомендующий отстранение.
  2. Регулярные проверки здоровья и поведения – для высокопоставленных должностных лиц с целью своевременного выявления рисков зависимости.
  3. Публичная прозрачность – доступ общественности к данным о дисциплинарных делах должностных лиц.
  4. Сотрудничество SPKC и Министерства юстиции – кампании о вреде алкоголя, ориентированные на политиков и государственную службу.

Проект кодекса этики должностных лиц Латвии (выдержка)

  1. Принцип общественного доверия – должностное лицо не должно действовать так, чтобы подрывать репутацию учреждения, даже если юридическое нарушение отсутствует.
  2. Воздержание от алкоголя во время исполнения обязанностей – употребление алкоголя в рабочее время запрещено; повторное нарушение = отстранение.
  3. Ответственность за репутацию – обоснованные общественные подозрения о проблемах с зависимостью являются основанием для независимой проверки.
  4. Обязанность сотрудничать при проверках – отказ от проверки считается сознательным обходом закона.
  5. Образец для общества – должностное лицо должно вести себя так, чтобы служить положительным примером для общества.

Заключение

Три сигнала – случаи с Янсонсом, Страуме и Сеглиньшем – напоминают, что употребление алкоголя среди политической элиты – это не только частный вопрос. Это юридическая и философская проблема, затрагивающая доверие общества, качество государственного управления и культуру верховенства закона. Латвии необходимо укреплять как формальные юридические механизмы, так и этические институты, чтобы публичные должности действительно служили символом общественного доверия, а не отражением его слабостей», - написал исследователь.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:45 16.09.2025
Медики требуют 133 млн евро на зарплаты
Bitnews.lv 25 минут назад
«Латвия поддержала Chat Control»? Врут! Депутаты в Брюсселе против
Bitnews.lv 2 часа назад
Лекарства снова в дефиците в аптеках Латвии
Bitnews.lv 2 часа назад
Япония: латвийской слонихе Зузе — 35 лет
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: внимание, водители, в центре столицы перекроют две улицы!
Sfera.lv 4 часа назад
Эстония: «когда у собаки есть будка и миска, ошейник, луна и в желудке сосиска…»*
Sfera.lv 5 часов назад
Эстония: ров должен спасти… может быть
Sfera.lv 6 часов назад
Пётр Авен: никто не хочет говорить со мной по-латышски
Sfera.lv 7 часов назад

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией (2)

Важно 19:24

Важно 2 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Читать
Загрузка

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине (2)

Важно 19:02

Важно 2 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Читать

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России (2)

Мир 18:54

Мир 2 комментариев

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Читать

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии (2)

Важно 18:42

Важно 2 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Читать

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами (2)

Важно 18:41

Важно 2 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Читать

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат (2)

Бизнес 18:31

Бизнес 2 комментариев

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Читать

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца (2)

Важно 18:25

Важно 2 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Читать