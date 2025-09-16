На pietiek.com он предложил проект этического кодекса для высокопоставленных лиц Латвии.

«За последний год в Латвии прозвучали три громких сигнала о проблемах с употреблением алкоголя среди высокопоставленных должностных лиц: бывший омбудсмен Юрис Янсонс признал чрезмерное употребление алкоголя; в публичных документах были высказаны опасения относительно небрежных алкогольных привычек главы KNAB (Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией) Екаба Страуме; а бывший министр юстиции и внутренних дел Марекс Сеглиньш оказался под уголовным преследованием за отказ пройти проверку на алкоголь. Эти три случая высвечивают не только личную ответственность, но и институциональные слабости: насколько государство способно или не способно обеспечить, чтобы должностные лица были достойны доверия общества.

Введение

Латвия входит в число лидеров Европейского Союза по уровню потребления алкоголя на душу населения (около 12 литров чистого спирта в год), что делает эти случаи особенно символичными и опасными.

1. Юрис Янсонс – бывший омбудсмен

Юридический контекст в Латвии

Освобождение омбудсмена возможно по решению Сейма на основании статьи 65 Конституции и Закона об омбудсмене. Янсонс публично признал чрезмерное употребление алкоголя и неспособность должным образом выполнять свои обязанности, что привело к потере доверия и решению Сейма об его отстранении (июнь 2025 года).

Международная практика

В Германии для освобождения федерального омбудсмена требуется конституционная основа – серьезное нарушение или неспособность выполнять обязанности. В Швеции репутация должностных лиц юридически защищена, и общественное доверие ценится так же высоко, как качество работы.

2. Екаб Страуме – глава KNAB

Юридический контекст в Латвии

Глава KNAB может быть освобожден решением Кабинета министров. В поданных документах зафиксированы подозрения в употреблении алкоголя, подрывающие репутацию учреждения, но официальное расследование пока не инициировано.

Международная практика

В Великобритании должностное лицо может быть отстранено, если начато расследование по поводу утраты репутации. Во Франции кодексы государственной службы предусматривают, что угроза репутации сама по себе является основанием для дисциплинарных мер.

3. Марекс Сеглиньш – бывший министр юстиции и внутренних дел

Юридический контекст в Латвии

Статья 274.1 Уголовного закона: отказ от проверки на алкоголь приравнивается к вождению в состоянии опьянения. Наказание: лишение свободы до 1 года, надзор пробации и лишение водительских прав до 5 лет.

Международная практика

В Эстонии отказ от проверки = наказание, как за вождение в состоянии опьянения. В Финляндии отказ считается доказательством вины. В Германии отказ автоматически влечет лишение прав и обязательную психологическую экспертизу (MPU).

Политическая культура и этическая составляющая

В Латвии отсутствуют этические институты, которые систематически оценивали бы репутацию и поведение должностных лиц. В скандинавских странах действуют этические советы, которые могут инициировать отстранение должностного лица при несоответствии общественным ценностям. На уровне ЕС разрабатываются рекомендации по ограничению употребления алкоголя в политической среде, но их реализация остается в компетенции государств-членов.

Предложения по реформам для Латвии

Совет по этике должностных лиц – независимый орган, оценивающий репутационные риски и рекомендующий отстранение. Регулярные проверки здоровья и поведения – для высокопоставленных должностных лиц с целью своевременного выявления рисков зависимости. Публичная прозрачность – доступ общественности к данным о дисциплинарных делах должностных лиц. Сотрудничество SPKC и Министерства юстиции – кампании о вреде алкоголя, ориентированные на политиков и государственную службу.

Проект кодекса этики должностных лиц Латвии (выдержка)

Принцип общественного доверия – должностное лицо не должно действовать так, чтобы подрывать репутацию учреждения, даже если юридическое нарушение отсутствует. Воздержание от алкоголя во время исполнения обязанностей – употребление алкоголя в рабочее время запрещено; повторное нарушение = отстранение. Ответственность за репутацию – обоснованные общественные подозрения о проблемах с зависимостью являются основанием для независимой проверки. Обязанность сотрудничать при проверках – отказ от проверки считается сознательным обходом закона. Образец для общества – должностное лицо должно вести себя так, чтобы служить положительным примером для общества.

Заключение

Три сигнала – случаи с Янсонсом, Страуме и Сеглиньшем – напоминают, что употребление алкоголя среди политической элиты – это не только частный вопрос. Это юридическая и философская проблема, затрагивающая доверие общества, качество государственного управления и культуру верховенства закона. Латвии необходимо укреплять как формальные юридические механизмы, так и этические институты, чтобы публичные должности действительно служили символом общественного доверия, а не отражением его слабостей», - написал исследователь.