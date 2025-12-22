Что это за зима такая? Середина декабря в Латвии оказалась значительно теплее нормы

Холоднее всего было 13 декабря в Алуксне, где воздух остыл до -7,7градуса, а максимальная температура в середине месяца достигла +9,4 градуса 11 декабря в Даугавпилсе.

Среднее количество осадков во второй декаде декабря составило 16,2 мм, или 96% от нормы. Больше всего осадков - 30,5 мм - выпало в Айнажи, а меньше всего дождей и снега было в Даугавпилсе, где зарегистрировано 9,4 мм осадков.

Самый низкий показатель засухи и влажности как за один, так и за три месяца зафиксирован в Айзкраукльском крае, а самый высокий - в Лимбажском крае и Вентспилсе.

Средняя относительная влажность воздуха в середине декабря составила 93%: от 89% на Колке до 96% в Алуксне. Самые сильные порывы ветра - 18,4 метра в секунду - наблюдались 14 декабря в Лиепае.