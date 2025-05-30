Что было с нашим ВВП в первом квартале этого года?

С учетом сезонно и календарно скорректированных данных ВВП Латвии в этот период также уменьшился на 0,3%.

По сравнению с четвертым кварталом 2024 года ВВП Латвии в сопоставимых ценах, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, сохранился на прежнем уровне.

Фактический объем ВВП Латвии в первом квартале 2025 года составил 9,122 млрд евро.

Как отметили в ЦСУ, наибольший рост в этот период наблюдался в строительной отрасли, где существенно возросли объемы строительства инженерных объектов. Положительный вклад внесли также отрасль информационных и коммуникационных услуг, гостиничная индустрия, финансовая и страховая деятельность. Негативное влияние на ВВП в первом квартале оказало уменьшение объемов производства электроэнергии, газоснабжения, теплоснабжения и кондиционирования воздуха.

В сельском хозяйстве наблюдался рост на 1,3%, что было обусловлено увеличением объемов растениеводства на 2,5%, тогда как объемы животноводства уменьшились на 2%. В рыбной отрасли зафиксировано снижение на 18,8%, а лесное хозяйство и лесоразработка показали рост на 3,4%.

Прирост объемов добычи и переработки торфа на 1,9% и разработки гравийных и песчаных карьеров на 9,8% обеспечил общий прирост объемов добывающей промышленности на 3,1%.

Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности снизилась на 0,9% из-за уменьшения объемов производства в 14 из 22 отраслей. Спад наблюдался в производстве готовых металлических изделий (на 2,4%), в производстве компьютеров, электронной и оптической аппаратуры (на 21,3%), в пищевой промышленности (на 0,1%).

В самой крупной по удельному весу подотрасли обрабатывающей промышленности - производстве древесины и изделий из нее - прирост составил 3,6%. Рост производства неметаллических минеральных изделий составил 6,8%, химической продукции - 7,2%, а в целом выпуск продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 1%.

В производстве электроэнергии, теплоснабжении, газоснабжении и кондиционировании воздуха наблюдался спад на 9,5%, тогда как прирост в водоснабжении, очистке сточных вод, сборе и переработке отходов составил 0,3%.

Прирост в строительной отрасли составил 9,6%, в отрасли гостиниц и общепита - 4,5%, в секторе информационных и коммуникационных технологий - 4,6%,

Спад в розничной торговле составил 0,4%, при этом в торговле непродовольственными товарами наблюдался рост на 1,3%, а в торговле продуктами питания - снижение на 3,7%. Объемы оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов выросли на 15,7%.

Как отмечает ЦСУ, в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года конечное потребление домашних хозяйств снизилось на 1%. Расходы на продовольствие уменьшились на 2,3%, на жилье, воду, электричество, газ и другие виды топлива - на 5,3%. В то же время расходы на услуги ресторанов и гостиниц выросли на 4,2%, а расходы на транспорт (включая общественный транспорт, покупку и обслуживание автомобилей) - на 2,4%.

Объем конечного потребления правительства увеличился в первом квартале на 2,2%.

Экспорт товаров и услуг вырос на 2%, при этом экспорт товаров увеличился на 0,2%, а услуг - на 7,8%. Основными экспортируемыми товарами были древесина и изделия из нее (за исключением мебели), электрические устройства и оборудование, минеральные продукты, а основными экспортируемыми услугами - транспортные, профессиональные и управленческие услуги, технические, торговые и прочие хозяйственные услуги.

Импорт товаров и услуг увеличился на 7,8%, в том числе товаров - на 6,9%, а услуг - на 11,8%. В основном импортировались минеральные продукты, электрооборудование, наземный транспорт и его компоненты. Среди импортируемых услуг преобладали транспортные и прочие хозяйственные услуги.

В первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года общая оплата труда работающих выросла на 5,4%, в том числе зарплата - на 6%, а социальные взносы работодателей - на 2,6%.

Наибольший рост оплаты труда наблюдался в сфере искусства, развлечений и отдыха, а также в сфере прочих услуг - на 11,1%. В сфере операций с недвижимостью рост составил 9,3%, в финансовой и страховой деятельности - 8%. В целом в сфере услуг оплата труда увеличилась на 7%.