Согласно плану, до конца 2025 года вступит в силу запрет на заключение новых договоров об импорте газа и краткосрочные поставки. Действующие долгосрочные договоры будут постепенно прекращены до конца 2027 года.

"Постепенный подход к прекращению импорта российского газа позволит лучше адаптироваться и свести к минимуму влияние на рынок и возможное влияние на безопасность поставок", - заявила Еврокомиссия.

Как сообщила Еврокомиссия, правовые предложения по прекращению импорта российского газа будут представлены в июне.

