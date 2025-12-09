Через 20 лет Европа уже не будет европейской: Трамп беспокоится за нас

Сначала Трамп выразил недовольство по поводу "ужасного" штрафа в 140 миллионов долларов США, который Европейский союз наложил на социальную платформу "X", принадлежащую Илону Маску, а затем расширил свою словесную атаку.

"Европе нужно быть очень осторожной. [Они] делают многое. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой", — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

"Европа движется в некоторых опасных направлениях. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась. Они идут в очень плохом направлении", — добавил он.

Новые заявления Трампа последовали за критикой Европы, изложенной в обнародованной в пятницу стратегии национальной безопасности Белого дома.

В этом документе содержится резкая критика политики Европы в отношении миграции и свободы слова, говорится о "перспективе исчезновения цивилизации" и ставится под сомнение, смогут ли европейские страны в долгосрочной перспективе оставаться надёжными партнёрами США.

В стратегии указывается, что экономическую стагнацию в Европе "затмевает реальная и куда более суровая перспектива исчезновения цивилизации". По мнению США, Европу ослабляют её миграционная политика, снижение рождаемости, "цензура свободы слова и подавление политической оппозиции", а также "утрата национальной идентичности и чувства самоуважения".

"Если нынешние тенденции сохранятся, через 20 лет или раньше континент будет уже неузнаваем. В этом контексте совсем не очевидно, сохранят ли некоторые европейские государства достаточно сильную экономику и армию, чтобы оставаться надёжными союзниками, — говорится в документе. - Многие из этих стран сейчас лишь усиливают свой нынешний курс. Мы хотим, чтобы Европа осталась европейской и вернула себе цивилизационное самосознание".