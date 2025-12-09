Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Через 20 лет Европа уже не будет европейской: Трамп беспокоится за нас

9 декабря, 2025 14:34

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в понедельник предупредил, что Европа движется "в очень плохом направлении" — спустя несколько дней после того, как в новой стратегии национальной безопасности его администрации прозвучала критика в адрес Европы за массовую миграцию, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Сначала Трамп выразил недовольство по поводу "ужасного" штрафа в 140 миллионов долларов США, который Европейский союз наложил на социальную платформу "X", принадлежащую Илону Маску, а затем расширил свою словесную атаку.

"Европе нужно быть очень осторожной. [Они] делают многое. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой", — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

"Европа движется в некоторых опасных направлениях. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась. Они идут в очень плохом направлении", — добавил он.

Новые заявления Трампа последовали за критикой Европы, изложенной в обнародованной в пятницу стратегии национальной безопасности Белого дома.

В этом документе содержится резкая критика политики Европы в отношении миграции и свободы слова, говорится о "перспективе исчезновения цивилизации" и ставится под сомнение, смогут ли европейские страны в долгосрочной перспективе оставаться надёжными партнёрами США.

В стратегии указывается, что экономическую стагнацию в Европе "затмевает реальная и куда более суровая перспектива исчезновения цивилизации". По мнению США, Европу ослабляют её миграционная политика, снижение рождаемости, "цензура свободы слова и подавление политической оппозиции", а также "утрата национальной идентичности и чувства самоуважения".

"Если нынешние тенденции сохранятся, через 20 лет или раньше континент будет уже неузнаваем. В этом контексте совсем не очевидно, сохранят ли некоторые европейские государства достаточно сильную экономику и армию, чтобы оставаться надёжными союзниками, — говорится в документе. - Многие из этих стран сейчас лишь усиливают свой нынешний курс. Мы хотим, чтобы Европа осталась европейской и вернула себе цивилизационное самосознание".

 

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

