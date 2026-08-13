Чтобы коллективное заявление было рассмотрено в Сейме, необходимо собрать 10 000 подписей. На данный момент собрано более 4300 подписей.
Инициативу выдвинул заместитель председателя Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Андис Фелдманис.
В инициативе указано, что каждый человек имеет право свободно выбирать род занятий, а также место жительства. Подчеркивается, что ежедневно многие работники здравоохранения и социального ухода, а также педагоги ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены снимать жилье в другом городе, покрывая эти расходы самостоятельно.
Учитывая, что нормативные акты не обязывают работодателя оплачивать работникам расходы на транспорт и аренду жилья (гостиницы), нет объективных оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении, чем другие работники государственного и муниципального сектора, говорится в заявке.
«Мы считаем, что в нынешней ситуации, когда в государственном бюджете дефицит и не хватает средств на такие критически важные сферы, как здравоохранение, образование и внутренняя безопасность, сохранение таких компенсаций неприемлемо и направлено против интересов общества», — говорится в инициативе.
Как сообщалось, депутаты Сейма в июне этого года в виде компенсаций в целом получили 22 419,53 евро. Компенсаций за аренду жилья было выплачено 13 732,98 евро, а компенсаций транспортных расходов — 8686,55 евро.
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