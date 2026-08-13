Учитывая, что нормативные акты не обязывают работодателя оплачивать работникам расходы на транспорт и аренду жилья (гостиницы), нет объективных оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении, чем другие работники государственного и муниципального сектора, говорится в заявке.

«Мы считаем, что в нынешней ситуации, когда в государственном бюджете дефицит и не хватает средств на такие критически важные сферы, как здравоохранение, образование и внутренняя безопасность, сохранение таких компенсаций неприемлемо и направлено против интересов общества», — говорится в инициативе.

Как сообщалось, депутаты Сейма в июне этого года в виде компенсаций в целом получили 22 419,53 евро. Компенсаций за аренду жилья было выплачено 13 732,98 евро, а компенсаций транспортных расходов — 8686,55 евро.