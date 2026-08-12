* Также с 1 июля беременные женщины и женщины в период до 70 дней после родов освобождаются от платы за услугу фармацевта при покупке компенсируемых лекарств из списка М (для конкретных диагнозов), если стоимость упаковки менее 10 евро.

* Кроме того, с 1 сентября 2026 года государство будет оплачивать сбор за услуги фармацевта для людей с инвалидностью 1-й группы — независимо от стоимости рецептурных препаратов.

* В свою очередь жители Украины, на которых распространяется действие закона о поддержке гражданского населения Украины, в дальнейшем больше не будут освобождаться от платы за услугу фармацевта при получении рецептурных лекарств.