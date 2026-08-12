На 75 центов дешевле
Отменен аптечный сбор
Наконец отменен аптечный сбор на лекарства до 10 евро. Знайте – с 1 июля покупателям в аптеках больше не надо доплачивать 0,75 евро за рецептурные медикаменты стоимостью до 10 евро. Государство взяло на себя эту часть расходов пациентов. Это относится к некомпенсируемым и компенсируемым на 75% рецептурным лекарственным средствам, если их цена в аптеке не превышает 10 евро за упаковку.
* Также с 1 июля беременные женщины и женщины в период до 70 дней после родов освобождаются от платы за услугу фармацевта при покупке компенсируемых лекарств из списка М (для конкретных диагнозов), если стоимость упаковки менее 10 евро.
* Кроме того, с 1 сентября 2026 года государство будет оплачивать сбор за услуги фармацевта для людей с инвалидностью 1-й группы — независимо от стоимости рецептурных препаратов.
* В свою очередь жители Украины, на которых распространяется действие закона о поддержке гражданского населения Украины, в дальнейшем больше не будут освобождаться от платы за услугу фармацевта при получении рецептурных лекарств.
Как мы знаем, с 1 января 2025 года в Латвии вступила в силу новая модель формирования наценок на рецептурные лекарства, согласно которой при покупке рецептурных лекарств была введена так называемая доплата фармацевту в размере 0,75 евро за препарат.
К врачу – бесплатно
Кому полагаются привилегии?
Правила Кабинета министров об организации и финансировании услуг здравоохранения устанавливают ряд льготных групп жителей, которые могут получать медицинские услуги без доплаты пациента, то есть бесплатно:
— дети до 18 лет;
— беременные женщины и женщины в послеродовом периоде до 70 дней, если им оказываются медицинские услуги, связанные с наблюдением за беременностью и послеродовым периодом, а также течением беременности;
— инвалиды 1-й и 2-й групп;
— нуждающиеся лица, признанные таковыми в соответствии с нормативными актами о порядке признания семьи или проживающего отдельно лица нуждающимися;
— политически репрессированные лица, участники Движения национального сопротивления;
— лица, пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС и ликвидации ее последствий;
— больные туберкулезом и пациенты, проходящие обследование для выявления туберкулеза;
— психически больные пациенты, проходящие психиатрическое лечение;
— пациенты, получающие процедуры хронического гемодиализа, гемодиафильтрации и перитониального диализа на протяжении всего процесса лечения;
— пациенты, получающие медицинские услуги в соответствии с правилами КМ № 555 в случаях инфекционных заболеваний, перечисленных в приложении 3;
— пациенты, которым экстренная медицинская помощь оказывается бригадами скорой медицинской помощи;
— лица, получающие услуги в учреждениях длительного социального ухода и социальной реабилитации, зарегистрированных в Реестре поставщиков социальных услуг;
— пациенты, находящиеся на длительной искусственной вентиляции легких на дому;
— доноры органов;
— пациенты, получающие медицинскую помощь на дому или паллиативную медицинскую помощь в больнице в соответствии с правилами КМ № 555 в указанном объеме, а также паллиативную помощь, оказываемую семейным врачом во время визита на дом;
— персонал Службы неотложной медицинской помощи;
— лица, страдающие алкогольной, наркотической, психотропной или токсической зависимостью, проходящие курс лечения от наркомании;
— пациенты, которые проходят диспансеризацию и иммунопрофилактику в соответствии с календарем профилактических прививок;
— жители, которые проходят профилактические осмотры и обследования в рамках организованного государством онкологического скрининга;
— жители, прошедшие вакцинацию в рамках календаря профилактических прививок, экстренную профилактику столбняка, постконтактную иммунизацию против бешенства, а также вакцинацию против гриппа в соответствии с положением о порядке компенсации расходов на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенных для амбулаторного лечения;
— просители убежища.
Много лечились
Дальше можно не платить
Жители, чья сумма доплат (взносов) пациента, внесенных в течение календарного года, достигла 570 евро, могут получить освобождение от внесения дальнейших доплат пациента в соответствующем году.
Общая сумма доплат пациента учитывает доплаты за финансируемые государством медицинские услуги, полученные в кабинетах врачей, поликлиниках и больницах, включая доплаты за диагностические обследования в амбулаторных и дневных стационарах, а также доплаты пациентов, покрываемые страховой компанией.
Если общая сумма доплат за год достигла 570 евро, резидент должен обратиться в один из территориальных филиалов Национальной службы здравоохранения (NVD) с заявлением и предоставить оригиналы платежных документов: кассовые чеки, квитанции строгой отчетности, распечатку интернет-банка с банковской печатью.
Платежные документы должны содержать следующую информацию:
— имя и фамилия пациента;
— персональный код;
— название медицинского учреждения.
Если оплата взноса пациента производится через интернет-банк, платежное поручение должно указывать точное назначение платежа, номер счета-фактуры и информацию о внесении доплаты.
Образец заявления можно найти на портале Национальной службы здравоохранения: vmnvd.gov.lv.
После проверки документов в территориальном филиале пациент получит свидетельство об освобождении от доплаты пациента до конца календарного года. Документ необходимо предъявлять при получении финансируемых государством медицинских услуг.
При расчете общей суммы доплат пациента не учитываются:
— доплата за проведенные операции (доплата за хирургические манипуляции, выполненные в операционной во время одной госпитализации, могут составлять не более 31 евро);
— платежи за получение платных услуг.
Больше информации
Полезные координаты
Подробную информацию о порядке приема пациентов в медучреждениях, оплате медицинских услуг с государственным софинансированием, о льготах для пациентов можно узнать:
— по бесплатному информационному телефону Национальной службы здоровья — 80001234;
— на портале: vmnvd.gov.lv
Подготовила Вера ВОЛОДИНА
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