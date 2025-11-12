Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бюджет Сейма вырастет на 2 млн, несмотря на обещания экономить

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 07:58

Важно 0 комментариев

Новый бюджет Сейма снова идёт вверх. Как сообщил LSM+, в 2026 году парламент потратит свыше 40 миллионов евро — на два миллиона больше, чем в этом году. И это при том, что депутаты регулярно повторяют: нужно экономить.

Основная статья расходов остаётся неизменной — зарплаты. Они поглотят более 77% бюджета, то есть около 31 миллиона евро. Это почти на 900 тысяч больше, чем в 2025 году. Прибавки получат только сотрудники, чья оплата зависит от роста минимальной зарплаты — в основном технический персонал.

«Как и всегда, самая большая статья расходов — это зарплаты. За последние годы действительно проделана огромная работа — число работников сокращено на 16% за два года», — заявил глава комиссии Сейма по общественным расходам Гатис Лепиньш («Новое единство»).
В базовом бюджете депутаты отказались от более чем четырёх миллионов евро на ремонт здания. Его решили перенести — работы начнутся лишь в 2032 году. «Мы можем не сажать цветы перед парламентом, можем перекрасить двери. Но здания старые, и аварии всё равно происходят. Придёт день, когда их эксплуатацию запретят», — добавил Лепиньш.

Некоторые депутаты предлагают искать новые пути экономии — от сокращения автопарка и перехода на электромобили до внедрения искусственного интеллекта. Обсуждается и идея построить гостиницу для парламентариев, чтобы урезать компенсации за проживание. Но пока очевидно одно: несмотря на громкие заявления, парламент экономит лишь на словах.

Зима придет на праздник. Снег возможен уже 18 ноября
Важно

Зима придет на праздник. Снег возможен уже 18 ноября

«Если бить торговцев штрафами, пострадают местные производители»: Данусевич о Maxima
Важно

«Если бить торговцев штрафами, пострадают местные производители»: Данусевич о Maxima

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»
Важно

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

Важно 10:52

Важно 0 комментариев

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

«Без светофоров и задержек» — в Салацгриве открыт новый мост

Важно 10:37

Важно 0 комментариев

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

Важно 10:19

Важно 0 комментариев

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

В Сингапуре мошенников будут пороть розгами

Всюду жизнь 10:13

Всюду жизнь 0 комментариев

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты

Важно 10:11

Важно 0 комментариев

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

В Риге пропала 16-летняя Русалина Матулевич

Важно 10:02

Важно 0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Аудиторы бьют тревогу: укрепление границы буксует

Важно 09:59

Важно 0 комментариев

Работы по укреплению восточной границы Латвии требуют срочных улучшений, предупреждает Государственный контроль в своём отчёте. Аудиторы выявили риски и задержки в реализации проекта «Балтийская оборонительная линия», включая отсутствие эффективной координации между министерствами. Документ был подготовлен в рамках проверки «Соответствует ли укрепление восточной границы плану?», окончание которой ожидается в 2026 году.

Работы по укреплению восточной границы Латвии требуют срочных улучшений, предупреждает Государственный контроль в своём отчёте. Аудиторы выявили риски и задержки в реализации проекта «Балтийская оборонительная линия», включая отсутствие эффективной координации между министерствами. Документ был подготовлен в рамках проверки «Соответствует ли укрепление восточной границы плану?», окончание которой ожидается в 2026 году.

