Бюджет Сейма вырастет на 2 млн, несмотря на обещания экономить

Основная статья расходов остаётся неизменной — зарплаты. Они поглотят более 77% бюджета, то есть около 31 миллиона евро. Это почти на 900 тысяч больше, чем в 2025 году. Прибавки получат только сотрудники, чья оплата зависит от роста минимальной зарплаты — в основном технический персонал.

«Как и всегда, самая большая статья расходов — это зарплаты. За последние годы действительно проделана огромная работа — число работников сокращено на 16% за два года», — заявил глава комиссии Сейма по общественным расходам Гатис Лепиньш («Новое единство»).

В базовом бюджете депутаты отказались от более чем четырёх миллионов евро на ремонт здания. Его решили перенести — работы начнутся лишь в 2032 году. «Мы можем не сажать цветы перед парламентом, можем перекрасить двери. Но здания старые, и аварии всё равно происходят. Придёт день, когда их эксплуатацию запретят», — добавил Лепиньш.

Некоторые депутаты предлагают искать новые пути экономии — от сокращения автопарка и перехода на электромобили до внедрения искусственного интеллекта. Обсуждается и идея построить гостиницу для парламентариев, чтобы урезать компенсации за проживание. Но пока очевидно одно: несмотря на громкие заявления, парламент экономит лишь на словах.