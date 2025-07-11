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«Были готовы на всё, лишь бы не простаивать»: «Binders» о кризисе в дорожном строительстве Латвии

Редакция PRESS 11 июля, 2025 15:29

Бизнес 0 комментариев

Оборот компании по строительству дорог SIA "Binders" в прошлом году составил 66,145 миллиона евро, что на 38,3% меньше, чем в 2023 году. Прибыль сократилась в разы — до 55 366 евро, свидетельствуют данные портала "Firmas.lv".

В отчёте правления компании говорится, что 2024 год стал для дорожной отрасли сложным: после резкого роста в 2023-м последовал спад. Основными причинами названы медленный старт государственных закупок и некачественная проектная документация. Всё это обострило конкуренцию, особенно с учётом роста издержек. Компании были вынуждены бороться за ограниченное число доступных проектов и соглашаться на любые условия, чтобы не остаться без работы.

Руководство "Binders" подчёркивает, что фирма в значительной степени зависит от заказов государства и самоуправлений, а это, в нынешней геополитической ситуации, вносит дополнительную нестабильность. Отсутствие долгосрочного плана развития дорожной сети мешает инвестировать в эффективность и модернизацию.

С учётом того, что в ближайшее время не ожидается финансирование из фондов ЕС на реконструкцию дорог, инициатива правительства привлекать средства через схему государственно-частного партнёрства (ГЧП) оценивается компанией положительно. Такой подход, по мнению "Binders", можно было бы применить при строительстве объездных дорог в Бауске, Иецаве и вокруг Риги. Однако нынешние темпы подготовки проектов вызывают у компании сомнения в способности ответственных министерств реализовать эти инициативы.

Наибольшее снижение оборота в прошлом году было связано со спадом в сфере строительства дорог и магистралей. Стабильность обеспечивал сектор водоснабжения и других инфраструктурных услуг. Падение прибыли объясняется уменьшением доходов от внешнеэкономической деятельности и индексации, а также сокращением количества заказов со стороны государства и самоуправлений.

В 2023 году "Binders" выполнил более 60 строительных проектов, включая модернизацию трамвайной инфраструктуры на участках 7-го маршрута в Риге, а также работы по водоснабжению и канализации в разных регионах Латвии.

Компания осторожно оценивает перспективы строительного рынка в 2025 году. Потенциал роста руководство видит в крупных инфраструктурных проектах, таких как Rail Baltica и строительстве объездных дорог в формате ГЧП.

"Binders" — одна из ключевых компаний в латвийском дорожном строительстве. Согласно данным Dun & Bradstreet, в 2023 году её доход составил порядка 116,6 млн USD, что делает её лидером в сегменте совместно с государственными структурами  Компания регулярно принимает участие в реализации важных инфраструктурных проектов в стране. 

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