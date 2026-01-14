Будем работать меньше? В Польше уже пробуют, и это вопрос не «если», а «когда»

В эксперименте участвуют 90 компаний и учреждений из разных сфер — от промышленности и коммунальных служб до культуры. Более пяти тысяч сотрудников вскоре начнут работать меньше, при этом не теряя ни злотого в зарплате. Форматы разные: где-то пробуют четырёхдневную рабочую неделю, где-то сокращают количество часов в день, а кто-то делает ставку на дополнительные выходные или более длинные отпуска.

Важно, что пилот охватывает и частный, и государственный сектор. Среди участников есть производственные предприятия, водоканалы и даже филармония. Работодателям дали свободу — каждый может выбрать модель, которая лучше всего подходит его бизнесу или учреждению.

По словам представителей польского министерства труда, первые полноценные итоги эксперимента будут известны в 2027 году. И именно тогда начнётся серьёзный разговор — не о том, стоит ли сокращать рабочее время, а о сроках и правилах. Подчёркивается, что универсального решения не будет: сокращение рабочего времени должно «шиться на заказ» под разные отрасли.

Один из главных страхов работников — потеря дохода. Власти уверяют: снижение зарплат не рассматривается. Напоминают, что Польша уже проходила через подобное — 25 лет назад страна сократила рабочую неделю с 42 до 40 часов, и это не обрушило рынок труда. Условием участия в пилоте стало именно сохранение уровня оплаты.

Когда такие изменения станут массовыми, зависит от двух факторов: экономической ситуации и готовности работодателей менять подход к организации труда. Идея пилота как раз в том, чтобы бизнес получил практический опыт и понял, что сокращённый рабочий день — это не обязательно падение эффективности.

На фоне этих обсуждений в Польше идут и другие трудовые реформы. Власти работают над обновлением правил для Государственной инспекции труда, в том числе над возможностью бороться с «выталкиванием» работников на фиктивное самозанятость и временные договоры. Это вызывает споры между бизнесом, профсоюзами и внутри правящей коалиции, но от этих решений зависят и европейские средства, заложенные в план восстановления экономики.

При этом в министерстве признают: денег в фонде занятости меньше, чем хотелось бы, но выплаты по безработице и базовые пособия пока обеспечены. Ведутся переговоры о дополнительном финансировании.

Пока одни страны только спорят, другие уже тестируют. И польский эксперимент всё чаще приводят как пример того, что сокращённый рабочий день — это не утопия, а вопрос времени.