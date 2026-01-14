Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Будем работать меньше? В Польше уже пробуют, и это вопрос не «если», а «когда»

Редакция PRESS 14 января, 2026 19:40

Рабочий день может стать короче — и это уже не фантазии профсоюзов. В Польше запустили пилотный проект сокращённого рабочего времени, и власти прямо говорят: вопрос больше не в том, вводить ли такие изменения, а в том, когда и на каких условиях.

В эксперименте участвуют 90 компаний и учреждений из разных сфер — от промышленности и коммунальных служб до культуры. Более пяти тысяч сотрудников вскоре начнут работать меньше, при этом не теряя ни злотого в зарплате. Форматы разные: где-то пробуют четырёхдневную рабочую неделю, где-то сокращают количество часов в день, а кто-то делает ставку на дополнительные выходные или более длинные отпуска.

Важно, что пилот охватывает и частный, и государственный сектор. Среди участников есть производственные предприятия, водоканалы и даже филармония. Работодателям дали свободу — каждый может выбрать модель, которая лучше всего подходит его бизнесу или учреждению.

По словам представителей польского министерства труда, первые полноценные итоги эксперимента будут известны в 2027 году. И именно тогда начнётся серьёзный разговор — не о том, стоит ли сокращать рабочее время, а о сроках и правилах. Подчёркивается, что универсального решения не будет: сокращение рабочего времени должно «шиться на заказ» под разные отрасли.

Один из главных страхов работников — потеря дохода. Власти уверяют: снижение зарплат не рассматривается. Напоминают, что Польша уже проходила через подобное — 25 лет назад страна сократила рабочую неделю с 42 до 40 часов, и это не обрушило рынок труда. Условием участия в пилоте стало именно сохранение уровня оплаты.

Когда такие изменения станут массовыми, зависит от двух факторов: экономической ситуации и готовности работодателей менять подход к организации труда. Идея пилота как раз в том, чтобы бизнес получил практический опыт и понял, что сокращённый рабочий день — это не обязательно падение эффективности.

На фоне этих обсуждений в Польше идут и другие трудовые реформы. Власти работают над обновлением правил для Государственной инспекции труда, в том числе над возможностью бороться с «выталкиванием» работников на фиктивное самозанятость и временные договоры. Это вызывает споры между бизнесом, профсоюзами и внутри правящей коалиции, но от этих решений зависят и европейские средства, заложенные в план восстановления экономики.

При этом в министерстве признают: денег в фонде занятости меньше, чем хотелось бы, но выплаты по безработице и базовые пособия пока обеспечены. Ведутся переговоры о дополнительном финансировании.

Пока одни страны только спорят, другие уже тестируют. И польский эксперимент всё чаще приводят как пример того, что сокращённый рабочий день — это не утопия, а вопрос времени.

Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас

В Латвии хотят постепенно прекратить вещание всех радиостанций на русском языке

Что лучше: завещать квартиру детям или подарить? Мнение юриста

Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в частной беседе с законодателями ЕСвросоюзазаявила, что в связи с текущей ситуацией в мире сейчас, возможно, «подходящий момент» для того, чтобы начать бухать, сообщает Politico.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в частной беседе с законодателями ЕСвросоюзазаявила, что в связи с текущей ситуацией в мире сейчас, возможно, «подходящий момент» для того, чтобы начать бухать, сообщает Politico.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Экс министр Илзе Винькеле возглавит реабилитационный центр «Вайвари»

Председателем правления национального реабилитационного центра "Вайвари" станет бывшая глава Министерства здравоохранения Илзе Винькеле.

Председателем правления национального реабилитационного центра "Вайвари" станет бывшая глава Министерства здравоохранения Илзе Винькеле.

Морозы против гриппа: инфекция отступает — пневмония усиливается!

Согласно данным мониторинга Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей продолжает снижаться, но все еще остается на высоком уровне.

Согласно данным мониторинга Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей продолжает снижаться, но все еще остается на высоком уровне.

Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге

Во вторник около 11:30 утра на улице Густава Земгала образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть улицу на час в направлении центра города, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW, рассказывает подробности ДТП телепрограмма "Дегпункта".

Во вторник около 11:30 утра на улице Густава Земгала образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть улицу на час в направлении центра города, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW, рассказывает подробности ДТП телепрограмма "Дегпункта".

Блогерша уволена за фривольное поздравление Раймонда Паулса (ВИДЕО)

Как известно, в понедельник маэстро Раймонд Паулс отпраздновал свое 90-летие. Многие известные и менее известные люди в Латвии поздравили его на различных платформах социальных сетей. Блогер Долорес Онзуле также решила «поздравить» уважаемого артиста в своем аккаунте в Instagram, пишет nra.lv со ссылкой на портал «1188».

Как известно, в понедельник маэстро Раймонд Паулс отпраздновал свое 90-летие. Многие известные и менее известные люди в Латвии поздравили его на различных платформах социальных сетей. Блогер Долорес Онзуле также решила «поздравить» уважаемого артиста в своем аккаунте в Instagram, пишет nra.lv со ссылкой на портал «1188».

Умер один из создателей Саласпилсского ядерного реактора

Физик Валдис Гаварс, один из создателей Саласпилсского ядерного реактора, скончался во вторник, сообщили его родственники в социальных сетях.

Физик Валдис Гаварс, один из создателей Саласпилсского ядерного реактора, скончался во вторник, сообщили его родственники в социальных сетях.

