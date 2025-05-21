Брюсселю не нравятся 145 дешевых посылок из Китая в секунду, он вводит пошлину

Как заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в Европейском парламенте, платформы электронной коммерции будут обязаны платить эту пошлину за каждую посылку, чтобы помочь ЕС справиться с проблемами, вызванными массовым притоком дешёвых товаров на рынок союза.

Эта мера отменит действующее освобождение от пошлины для посылок стоимостью до 150 евро, импортируемых напрямую конечным потребителям — зачастую через такие китайские платформы, как Temu и Shein.

В прошлом году в ЕС поступило 4,6 миллиарда таких посылок — более 145 в секунду, причём 91% из них прибыли из Китая. ЕС прогнозирует дальнейший рост количества подобных отправлений.

Шефчович отметил, что эти показатели создают "совершенно новый вызов для контроля и безопасности, чтобы гарантировать соответствие продукции, направляемой в ЕС, установленным стандартам".

Он подчеркнул чрезмерную нагрузку на таможенных сотрудников, добавив: "Я бы не стал рассматривать эту пошлину как налог — это просто плата за покрытие расходов".

Брюссель также надеется, что часть доходов от этой пошлины будет направлена в бюджет ЕС.