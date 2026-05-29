Британские военные могут терять 1,5 млрд фунтов в год. Или больше. Аудиторы сами не знают

Редакция PRESS 29 мая, 2026 12:18

Всюду жизнь 0 комментариев

В Великобритании нашли историю, которая звучит почти как шутка про государственные деньги. Только сумма в ней совсем не смешная.

Парламентские аудиторы допускают, что Министерство обороны может терять из-за мошенничества до £1,5 млрд в год. Но самое интересное даже не это.

Самое интересное в том, что никто не может уверенно сказать, насколько эта цифра точна.

Может быть, меньше. Может быть, больше. Может быть, гораздо больше, если считать по более широкому кругу оборонных закупок. И вот это уже превращает обычную проверку в очень неудобный вопрос: как можно просить всё больше денег на оборону, если государство само плохо понимает, сколько может утекать внутри системы?

Это не история о пойманном чиновнике с чемоданом наличных. Это хуже для имиджа. Потому что чемодан хотя бы можно показать на фото.

Здесь речь о тумане: сложные контракты, подрядчики, субподрядчики, поставки, сервисы, техника, счета, проверки и огромная машина оборонных закупок. Где именно теряются деньги, сколько их реально теряется и кто за это отвечает, ясной картины нет.

Аудиторы отдельно отмечают, что борьба с мошенничеством пока выглядит странно. За последние годы британское Минобороны в среднем возвращало только 48 пенсов на каждый фунт, потраченный на борьбу с мошенничеством и экономическими преступлениями. Цель правительства совсем другая: £3 возврата на каждый потраченный фунт.

Проще говоря, ловушка для подозрительных денег работает, но пока не так, как мечталось.

При этом оборонные расходы Британии должны расти. Мир стал тревожнее, Европа говорит о безопасности, НАТО требует больше готовности, армии нужны техника и боеприпасы. На таком фоне вопрос аудиторов звучит особенно неприятно: если денег нужно больше, кто гарантирует, что прежние миллиарды не растворяются в закупочной системе?

Министерство обороны отвечает, что реформы уже идут, контроль усиливается, а ситуацию собираются исправить.

Но для обычного читателя остаётся очень простая картина. Страна готовится тратить больше на защиту. А аудиторы тем временем говорят: возможно, огромные деньги уже теряются, но доказать точный масштаб пока не получается.

И это, пожалуй, самый дорогой туман в британской бюрократии.

«Скоро Латгалия станет пустым плацдармом»: крик о помощи из приграничья
«Скоро Латгалия станет пустым плацдармом»: крик о помощи из приграничья

МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца
МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?
Продано: чей теперь Рижский автовокзал?

Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Загрузка

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это?

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

