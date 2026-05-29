Британские военные могут терять 1,5 млрд фунтов в год. Или больше. Аудиторы сами не знают

Парламентские аудиторы допускают, что Министерство обороны может терять из-за мошенничества до £1,5 млрд в год. Но самое интересное даже не это.

Самое интересное в том, что никто не может уверенно сказать, насколько эта цифра точна.

Может быть, меньше. Может быть, больше. Может быть, гораздо больше, если считать по более широкому кругу оборонных закупок. И вот это уже превращает обычную проверку в очень неудобный вопрос: как можно просить всё больше денег на оборону, если государство само плохо понимает, сколько может утекать внутри системы?

Это не история о пойманном чиновнике с чемоданом наличных. Это хуже для имиджа. Потому что чемодан хотя бы можно показать на фото.

Здесь речь о тумане: сложные контракты, подрядчики, субподрядчики, поставки, сервисы, техника, счета, проверки и огромная машина оборонных закупок. Где именно теряются деньги, сколько их реально теряется и кто за это отвечает, ясной картины нет.

Аудиторы отдельно отмечают, что борьба с мошенничеством пока выглядит странно. За последние годы британское Минобороны в среднем возвращало только 48 пенсов на каждый фунт, потраченный на борьбу с мошенничеством и экономическими преступлениями. Цель правительства совсем другая: £3 возврата на каждый потраченный фунт.

Проще говоря, ловушка для подозрительных денег работает, но пока не так, как мечталось.

При этом оборонные расходы Британии должны расти. Мир стал тревожнее, Европа говорит о безопасности, НАТО требует больше готовности, армии нужны техника и боеприпасы. На таком фоне вопрос аудиторов звучит особенно неприятно: если денег нужно больше, кто гарантирует, что прежние миллиарды не растворяются в закупочной системе?

Министерство обороны отвечает, что реформы уже идут, контроль усиливается, а ситуацию собираются исправить.

Но для обычного читателя остаётся очень простая картина. Страна готовится тратить больше на защиту. А аудиторы тем временем говорят: возможно, огромные деньги уже теряются, но доказать точный масштаб пока не получается.

И это, пожалуй, самый дорогой туман в британской бюрократии.