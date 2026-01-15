«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?

Бурную реакцию в социальных сетях вызвала публикация на украинской версии портала общественного СМИ LSM. Мол де - всё, теперь для продления вида на жительства беженца из Украины требуется освоить латышский язык не ниже А2 категории. Срок на это дается 2 года, отсчет пошел с 01.01.2026.

Новость вызвала бурную реакцию в Facebook-группе «Украинцы в Риге». Обсуждение быстро переросло в острую полемику, в которой участники разделились на два лагеря. Одни настаивали: поскольку украинцы находятся в Латвии временно, требовать от них знания языка нельзя. Другие возражали, что будущее неопределённо, язык стоит учить уже сейчас, тем более что это способ выразить благодарность стране, принявшей беженцев.

В ходе спора звучали и резкие претензии в адрес Латвии. Одной из самых активных представительниц первой позиции стала участница под ником PrettyElephant6745, которая изложила свои аргументы в комментариях:

«Знаю что меня сейчас закидают камнями, но на кой… мне учить язык страны в которой я нахожусь временно и на котором разговаривают не более 2 000 000 человек И от которого у меня ухи заворачиваются… Я свободно говорю на Английском языке. Латвия это Европа, полагаю этого достаточно! Да и вместо того чтоб хоть как-то поднимать страну со днища, херь придумывают принуждая язык учить. Неужели мало того что у меня изымают нехилую часть из зп на налоги в казну страны. Бред! И еще раз бред!».

Многие украинцы отметили, что в Латвии они не отдыхают и зачастую времени учить язык просто нет, нужно работать:

«Извините , я работаю каждый день и мне некогда учить язык, если я буду учить язык, мне не за что будет жить», — написала участница группы Анна Трускалова. «А когда его учить, если работаешь для того чтобы выжить?!?!??! — вторил ей Павел Фёдоров. — Я работаю один. Имею двух иждевенцев. Снимаем квартиру. Работа с утра до позднего вечера. Учить язык три месяца и рад бы. Да только тогда работать времени нет. А кто ж нам бесплатно даст жить эти 4 месяца в квартире, продукты питания, одежда, гигиена, лекарства, и так далее?».

«Когда его учить, если постоянно работаешь?» — поддержал Олександр Пирохов.

Тем не менее, мы обратились за комментарием в Департамент по делам гражданства и миграции (PMLP) с просьбой пояснить, действительно ли введены такие языковые требования для получения ВНЖ и каким образом украинцам придется доказывать свое знание языка? Все мы помним, как совсем недавно похожие требования были введены для тысяч граждан России и Белоруссии, которые постоянно проживают в Латвии, и для них организовали полноценные централизованные экзамены по всем правилам. Однако в PMLP сделали удивленные глаза, вероятно, представив какой административной нагрузкой станут экзамены для 30-40 тысяч украинцев.

Чиновники поспешили заверить, что для получения или продления ВНЖ в качестве статуса временной защиты для украинцев, знание языка не требуется! По крайней мере - пока. И вежливо поинтересовались, может быть недопонимание возникло из-за поправок, которые вводят требование владеть латышским языком для трудовой и хозяйственной деятельности?

Действительно, если открыть латвийский официальный портал с законами likumi.lv, то там можно без труда найти текст поправок к закону о мерах защиты и помощи для жителей Украины, которые вступили в силу с 1-го января 2026 года. В них есть изменения к пункту 16, который гласил, что для работы в Латвии жителям Украины латышский язык не требуется. В новой редакции к нему добавили два существенных пункта:

1.1. Гражданские лица Украины при выполнении профессиональных и должностных обязанностей обязаны в течение двух лет после предоставления временной защиты освоить государственный язык как минимум на уровне A2 (вторая ступень базового уровня).

1.2. Гражданские лица Украины при выполнении профессиональных и должностных обязанностей обязаны в течение пяти лет после предоставления временной защиты освоить государственный язык в объёме, установленном Кабинетом министров для выполнения соответствующих профессиональных и должностных обязанностей.

Как видно, ни слова про продление или предоставление вида на жительство. Но что это значит? То, что для работы в Латвии гражданам Украины все же придется выучить госязык. Когда начнут требовать? Как поясняют в Центре госязыка, по закону требование вступает в силу с момента когда поправки вступили в силу. Иными словами, к 2028 году гражданам Украины, которые приехали в прошлые годы для работы необходимо владеть латышским языком на уровне A2, а к 2031 году овладеть языком на уровне, которого требует профессия и занимаемая должность.

А кто проверит? В первую очередь, конечно, работодатель. Через два года он будет в полном праве отказать соискателю, если тот не владеет латышским языком на базовом уровне. Ну и тайные инспектора Центра госязыка тоже не дремлют. Например, если вы работаете продавцом в магазине, к вам может прийти миловидная тетенька и с живым интересом начнет расспрашивать на латышском о товарах и услугах. Думаете она хочет что-то купить? Нет, но проверяет как вы владеете госязыком.

«Что касается проверок, сообщаем, что они будут проводиться так же, как и ранее, — в той же форме и объёме, что и в отношении любого другого лица, для которого использование государственного языка является обязательным при выполнении профессиональных обязанностей» - отмечают представители Центра госязыка. Иными словами, централизованных экзаменов не будет, но могут прийти проверить, как любого другого работника в Латвии. И если что не так, то скорее всего, накажут штрафом, в худшем случае, может работодатель уволит, но из страны не вышлют и вид на жительство не отберут.

Формально, для постоянной жизни в Латвии, конечно, необходим постоянный источник дохода и работа. От этого никуда не денешься, так то придется украинцам постепенно осваивать латышский язык. Впрочем, как показывает практика, русскоязычные жители Латвии десятилетиями могут работать в коллективах, где нет острой необходимости в латышском языке, хоть он и требуется по закону. В конце концов, разношерстные студенты-иностранцы тоже без труда находят себе работу, так что не стоит переживать раньше времени и паниковать, лучше воспользоваться предоставленным временем и постепенно в кругу коллег на работе осваивать госязык. Скоро он пригодится.