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«Боюсь, что с дочерью может что-то случиться»: ученики гимназии в Риге жалуются, что их бьют

Редакция PRESS 3 января, 2025 09:42

Латышские СМИ 0 комментариев

Ученики первого класса регулярно сообщали своим родителям об агрессивном однокласснике, который не только физически угрожал детям, но и портил их вещи, сообщает "Bez Tabu".

С начала учебного года в одном из первых классов Рижской гимназии Северных стран возникло несколько конфликтных ситуаций. В большинстве случаев в них был замешан один и тот же мальчик. Остальные родители обсуждали ситуации в переписке, предназначенной для родителей, но мама мальчика, по словам других, не принимала участия в обсуждениях и даже покинула чат.

Одна из мам сообщает, что обеспокоена безопасностью своей дочери в учебном заведении. Родителям не предоставляется информация о том, работают ли педагоги с проблемным мальчиком.

"Я боюсь, что с моей дочерью может что-то случиться. В октябре, когда дочь пришла из школы и сказала, что одному мальчику вызвали 'скорую', потому что он ударил его по голове метлой, я поняла, что что-то не так. Классный руководитель подтвердила слова дочери. У него вдруг начинаются вспышки агрессии. Однажды дети стояли и ждали учителя, когда этот мальчик подошел к моей дочери и ткнул ее пальцем в глаз. Другие родители рассказывают, что мальчики не могут сходить в туалет, потому что там их бьют."

"Bez Tabu" удалось дозвониться до мамы первоклассника, которая отказалась высказываться публично. Она отметила, что с мальчиком работают, и в последнее время наблюдаются улучшения. В школе сообщают, что для этого учебного года департамент образования столицы выделил для класса помощника учителя, который следит за ситуацией как в учебное время, так и на переменах.

Ольга Штальмане, заместитель директора Рижской гимназии Северных стран, заявила: "Изначально общение с родителями мальчика было непростым. Но на данный момент родители сотрудничают, ребенок посещает специалистов. Мы не можем сказать ребенку, что он больше не может приходить в школу. Нам нужно попытаться решить ситуацию с помощью наших ресурсов, что мы и делаем."

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