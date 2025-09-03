О чем идет речь

Официально заявленная цель регламента благородна: борьба с распространением материалов с сексуальной эксплуатацией детей (CSAM). И, конечно, публично никто не говорит о введении тотальной цифровой слежки. Однако эксперты категоричны: технически этот регламент равносилен массовому сканированию.

Никто не спорит — с детской порнографией нужно бороться всеми доступными средствами. Вопросы вызывают методы. Предложенное решение угрожает свободам и правам всех граждан ЕС. В связи с этим предложением следует задать два вопроса: во-первых, действительно ли оно защитит детей, и, во-вторых, можно ли это сделать безопасно. И ответ на оба — нет. Более того, это предложение прямо противоречит статье 7 Хартии основных прав ЕС, что подтверждено как Судом ЕС, так и Юридической службой самого Совета ЕС.

Что угрожает жителям ЕС

1. Тотальная слежка: В вашей переписке в WhatsApp или Signal будет сканироваться абсолютно все — личные сообщения, фотографии, видео и файлы. Это фундаментальный отход от права на частную жизнь, гарантированного основными законами Европы.

2. Уничтожение шифрования: Компании обяжут встроить в свои приложения "черные ходы" (backdoors), которые нарушат приватность и сделают наше общение уязвимым.

3. Высокий риск ошибок: Системы искусственного интеллекта не идеальны. Как предупреждают эксперты, поскольку европейцы ежедневно обмениваются миллиардами сообщений, это означает, что десятки миллионов человек потенциально могут ежедневно получать ложные обвинения. Даже если они невиновны, их данные будут обрабатываться и храниться правоохранительными органами.

4. Угроза безопасности: "Черные ходы" станут целью для хакеров и иностранных разведывательных служб. Их также могут использовать и собственные спецслужбы государств.

5. Глобальный прецедент: Если ЕС примет такой регламент, мы создадим опасный пример для всего мира.

Кто это придумал

Инициатива исходила от Европейской комиссии. Прежде чем выступить с этой инициативой, Комиссия проконсультировалась с правительствами стран-членов ЕС. И правительства в большинстве своем эту инициативу изначально поддержали.

Но, конечно, все — прямо или косвенно — в первую очередь говорят о плохом Брюсселе. Это классическая схема. Ответственность за принятые ими же плохие решения всегда нужно перекладывать на «безличный и ужасный» Брюссель. Поэтому справедливости ради — Chat Control в данный момент продвигает Совет ЕС. А Совет ЕС состоит из премьер-министров или министров стран-членов ЕС.

Соотношение сил в Совете ЕС

На данный момент очень приблизительное соотношение сил в Совете ЕС выглядит следующим образом, хотя позиции стран постоянно корректируются.

Страны, склоняющиеся к поддержке "Chat Control": Дания, Франция, Бельгия, Швеция, Венгрия, Испания, Италия, Хорватия, Словакия, Чехия, Румыния, Португалия, Польша, Эстония, Литва, Болгария, Греция, Финляндия и, к моему большому сожалению, Латвия. (Группа из ~19 стран).

Страны, которые критикуют или выступают против "Chat Control": Германия, Люксембург, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Словения, Кипр, Мальта. (Группа из ~8 стран).

Однако следует учитывать, что позиции стран постоянно меняются.

Позиция и роль Европейского парламента

Европейский парламент, который как раз и является этим «плохим Брюсселем», категорически выступает «против» Chat Control. Это твердая позиция большинства Европейского парламента, в формировании которой решающую роль сыграла моя политическая группа — Социалисты и Демократы, и мы глубоко убеждены в ее правильности. 14 ноября 2023 года на уровне комитета LIBE депутаты Европарламента приняли следующую позицию:

1. Защита сквозного (end-to-end) шифрования: Прямой запрет на ослабление шифрования.

2. Никакой массовой слежки: Только целенаправленное наблюдение за конкретными подозреваемыми лицами по решению суда.

3. Только по ордеру судьи: Любое вмешательство в частную переписку гражданина должно быть одобрено независимой судебной властью.

4. Сохранение анонимности: Европарламент против обязательной верификации личности для использования средств коммуникации.

5. Безопасность по умолчанию: Обязать платформы внедрять эффективные инструменты защиты, а не сканировать всех пользователей.

6. Фокус на превенции и поддержке жертв: Вместо нарушения прав всех граждан, необходимо инвестировать ресурсы в программы превенции, просвещение общества и создание эффективной системы поддержки для пострадавших.

Что будет дальше

Для принятия решения в Совете ЕС согласно процедуре необходимо «квалифицированное большинство» — не менее 15 стран, представляющих не менее 65% от общей численности населения ЕС. Это особый механизм, который должен защищать интересы малых стран и/или меньшинства.

После того, как в 2023 году комитет ЕП проголосовал «против», противникам Chat Control в Совете ЕС удалось создать «блокирующее меньшинство». 12 декабря 2024 года состоялось голосование, однако сторонникам контроля удалось набрать лишь 63,7% из необходимых 65%.

Теперь Дания, председательствующая в Совете ЕС, хочет снова вынести этот вопрос на голосование. Это может произойти 14 октября 2025 года, но официальной повестки дня еще нет.

Позицию Дании объясняют ее радикальным подходом к онлайн-безопасности и политическими амбициями страны.

При всем уважении к амбициям датчан, Европу нельзя превращать в цифровую диктатуру.

По сути, будущее этого регламента сейчас зависит от позиции Германии.

Если Совет ЕС проголосует «за» введение контроля, начнутся сложные переговоры — так называемые триалоги, в ходе которых ЕП и Совет ЕС будут искать компромисс. Если компромисс удастся согласовать и его поддержат на голосовании как в Совете, так и в ЕП, контроль в той или иной форме будет введен. Если компромисс найти не удастся и ЕП не поддержит текст — регламент в силу не вступит.

Прогноз

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что и большинство ЕП, включая мою политическую группу Социалистов и Демократов, и я лично будем голосовать «против» контроля. И мне трудно представить, как можно найти компромисс между текущим вариантом Совета и позицией ЕП. Контроль чатов не должен нарушать нашу общую приватность.

Скорее всего, никакой контроль введен не будет. Это будет хорошей новостью для всех граждан ЕС. В свою очередь, Европейской комиссии и Совету ЕС придется искать другие пути, как, с одной стороны, остановить волну детской порнографии, но в то же время не превратить ЕС в цифровой лагерь.