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Благодарность всем, кто сражался против нацизма и победил его: Ринкевич напомнил молодому поколению (1)

© LETA 8 мая, 2025 14:38

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Нельзя допустить, чтобы была стерта память об оккупации, насилии, депортациях и преследованиях, которые странам Балтии принесли и нацистская Германия, и советский сталинский режим, заявил президент Эдгар Ринкевич в День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны.

Президент подчеркнул, что в этот день необходимо выразить благодарность всем, кто сражался против нацизма и победил его. "Призываю помнить и чтить жертвы - миллионы людей, чьи жизни были пожертвованы ради того, чтобы остановить в мире чуму двух преступных режимов - нацизма и сталинизма. Это особенно важно ради будущих поколений", - сказал Ринкевич.

Он напомнил, что окончание Второй мировой войны и капитуляция нацистской Германии для большинства западных стран означали возвращение свободы и демократии, однако для Латвии, Литвы, Эстонии и других стран Центральной и Восточной Европы это стало началом новой тирании, только под сапогом оккупации тоталитарной империи сталинизма - Советского Союза. "Мы были стерты с карты Европы", - сказал Ринкевич.

Президент отметил, что многие европейские страны смогли полноценно вернуть и восстановить свою независимость лишь в последнем десятилетии 20-го века, но 21-й век не принес Европе мира, потому что для России как правопреемницы Советского Союза свобода, независимость, демократия и мир в других странах не представляют ценности. Россия стремится переписать и свою историю, и историю всей Европы, избирательно проводя ее ревизию, манипулируя общей исторической памятью Европы и ценностями демократических государств.

По словам Ринкевича, в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны особенно важно напоминать о тех событиях молодому поколению, чтобы не допустить возрождения тоталитарных идеологий в Европе и в других регионах мира.

"Мы не должны допустить оправдания преступлений нацизма, коммунизма и проявлений антисемитизма в любой форме", - подчеркнул президент.

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