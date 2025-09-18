Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Редакция PRESS 18 сентября, 2025 15:02

Важно 0 комментариев

LETA

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Андрей с юношеским энтузиазмом активно откликнулся на призыв начальника подавать предложения по улучшению работы и ее эффективности. Он быстро заметил, что есть целый ряд процессов, которые можно автоматизировать, ответы на заявления можно разделить на четыре категории и каждый раз не начинать писать заново, а использовать шаблон, меняя только получателя, дату и некоторые другие нюансы. Проработав два месяца, он пришел к выводу, что объем работы, выполняемый конкретным учреждением, можно с таким же успехом выполнить с помощью вдвое меньшего числа сотрудников.

Как прилежный молодой человек, он представил все свои предложения своему начальнику, который поблагодарил его и положил их в свой ящик, где они лежат уже пять лет. Ни одно из этих предложений не было обсуждено, не было доведено до сведения других сотрудников, не говоря уже о внедрении.

Изначально Андрей готовил ответы на заявления в тот же или на следующий день, а в более сложных случаях — в течение недели. И сразу же получил замечание от начальника, чья подпись была необходима на конкретном ответе, что еще не настало время отвечать на заявление, поскольку закон требует это сделать только в течение двух недель. Если ответить слишком быстро, авторы заявления могут подумать, что чиновникам нечего делать, а такая тень подозрения не должна ложиться на эту учреждение.

Так Андрей научился подписывать письма только в последний день, когда наступал установленный законом срок ответа. Также он автоматизировал на своем компьютере те процессы, которые считал поддающимися автоматизации, а выданный каждому сотруднику калькулятор давно покрылся пылью, потому что все вычисления производились компьютерными программами - автоматически. Его попытки показать другим коллегам, что не всегда, когда нужно выполнить какие-то вычисления, нужно стучать по калькулятору прошлого века, а компьютерная программа делает это мгновенно, закончились неудачей.

Так он выполнял работу, которую его коллеги выполняли в течение восьми рабочих часов, за два часа. Во время пандемии, работая удаленно, это было легко скрыть от начальства и коллег, а остальные шесть часов он использовал для учебы, занятий спортом, отдыха, а также для какой-нибудь дополнительной работы.

Да, зарплата была невысокой, но стабильной и с возможностью подработать в рабочее время. Андрису было совершенно ясно – во время учебы такой режим работы идеален, но... действительно ли налогоплательщики должны платить за эту имитацию работы?

Конечно, он не имел ничего против медицинского страхования, оплачиваемого учебного отпуска или премий в государственные праздники, хотя иногда его совесть начинала мучить – какое отношение имеют государственные праздники к премиям?

Андрей принял четкое решение – сразу после получения степени магистра он пойдет работать в частный сектор, потому что иначе муки совести превратятся в громкий крик.

Тем временем Рита продолжала свою карьеру в частном бизнесе. Одно повышение, другое, зарплата с каждым разом становилась все больше, но и ответственность и объем работы росли. Ее работодатель умел заполнить все ее восемь рабочих часов и даже иногда нагружать ее таким объемом работы, что приходилось работать и после окончания рабочего дня.

О дополнительной работе, спорте, отдыхе во время работы ей даже в голову не приходило.

Когда оба получили степень магистра, Рита решила продолжить карьеру в своей компании, где у нее уже была стабильная, не слишком высокая зарплата и медицинская страховка, а премии выплачивались только в том случае, если удавалось достичь или превысить поставленные компанией цели.

Андрей начал искать работу в частном секторе. Да, в государственном управлении его зарплата ежегодно повышалась. Не на много, но за пять лет накопилась приличная сумма. Кроме того, с учетом всех дополнительных возможностей заработка, «цифра» уже была достаточно солидной. Частный бизнес Риты не мог обеспечить такой доход.

И тогда Андрей, уже имея степень магистра, начал искать подходящие вакансии в частном бизнесе и обнаружил, что за ту же зарплату, которую ему платят в государственном учреждении за имитацию работы, частный бизнес требует достижения очень высоких целей и предъявляет невероятно высокие требования. Если за подготовку и реализацию стратегии компании по выходу на китайский рынок платят столько же, сколько за имитацию работы в государственном управлении...

Узнав, что Андрей планирует уйти на другую работу, руководители государственного управления быстро повысили ему зарплату еще на сто евро – только, пожалуйста, не уходи, мы без тебя не справимся. Кроме того, они сделали это месяц назад, когда уже полным ходом шли разговоры о сокращении расходов государственного аппарата, замораживании зарплат, оптимизации.

На самом деле это не история об Андрее и Рите. Это история о том, что в государственном управлении можно бездельничать и зарабатывать больше, чем в бизнесе со сложными задачами и конкретными целями. Конечно, можно сказать, что бизнесмены скупы – сами ездят на "майбахах", а сотрудникам платят копейки. Но правда в том, что ездящие на "майбахах" вынуждены платить зарплату не только своим сотрудникам, но и соддержать весь этот безобразно раздутый курорт государственного управления.  

Речь не идет о учителях, библиотекарях, сотрудниках музеев, медсестрах. Речь идет о мелких чиновниках, которые контролируют и регулируют, как нам жить.

P.S. Сегодня Андрею поручили обучить нового сотрудника. Кто-то в правительстве заговорил об оптимизации государственной администрации? Об экономии бюджета? Или же прогрессивное единство должно производить новых избирателей, подкупая их хорошо и стабильно оплачиваемыми бессмысленными рабочими местами, где 80% времени занимает имитация работы?"

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

