Операция, как сообщается, проводилась в одном из округов столицы, Шпандау. Преступник при обнаружении бросился на сотрудников полиции с ножом и получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, уточняется в материале СМИ.
Тому предшествовали многочасовые поиски по всему Берлину: силовики проводили рейды в черте города, а также на вокзалах, в аэропортах и на пограничных пунктах пропуска.
Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добринт (ХСС) подтвердил: в результате теракта на берлинском Christopher Street Day в субботу вечером погибла женщина, ещё 29 человек получили ранения, некоторые из них — тяжёлые, представляющие угрозу жизни. В парке Тиргартен, что в центре немецкой столицы, автомобиль въехал в толпу участников ЛГБТ—прайда. По словам Добринта, нападение квалифицировано как «акт исламистского терроризма».
Как заявил министр в воскресенье днём в своём обращении с места преступления, предполагаемый злоумышленник не только наехал на людей, находясь за рулём фургона, после он, по данным следствия, набросился на них с мачете. Добринт признался, что «шокирован и глубоко потрясён случившимся».
Министр внутренних дел Александр Добринт (ХСС) после нападения, 26.07.2026. Johanna Urbancik
По словам правящего бургомистра Берлина Кая Вегнера, атака произошла за пределами заявленного маршрута прайда. Участники непосредственно в колонне не пострадали. Однако всего в нескольких сотнях метров от неё было много людей, которые шли с мероприятия или попросту проводили время в парке.
Как сообщил представитель берлинской клиники «Шарите» агентству Deutsche Presse-Agentur (dpa), четыре пациента уже выписались из стационара. Ещё четверо продолжают оставаться в отделении интенсивной терапии, однако «на данный момент» их жизни ничто не угрожает.
В воскресенье днём федеральный канцлер Фридрих Мерц (ХДС) принял участие в богослужении в память о жертвах в церкви Святой Марии на берлинской площади Александерплац. Вместе с канцлером на службе присутствовали министр образования Карин Приен (ХДС) и министр юстиции Стефани Хубиг (СДПГ).
Перед началом богослужения Мерц пообещал «защищать свободу», заявив: «Мы не позволим, чтобы этот яд терроризма, нацеленный на нашу свободу, и дальше распространялся в нашем обществе».
Мерц пообещал сделать всё возможное, чтобы как можно скорее задержать виновного или виновных. После этого федеральное правительство намерено проанализировать последствия случившегося и принять соответствующие решения. При этом, подчеркнул он, власти хотят действовать взвешенно, но решительно. Преступникам «нет места в нашем обществе», сказал Мерц.
26 июля 2026 года Мерц принимает участие в молитвенном бдении в берлинской церкви Святой Марии вместе с евангелическим епископом Кристианом Штабляйном AP Photo/Markus Schreiber
Профиль подозреваемого
Предполагаемый исполнитель нападения, Абдул Б., 21‑летний гражданин ФРГ ливанского происхождения. По словам Добринта, мужчина родился в Германии в 2005 году. Как выяснили журналисты SZ, NRD и WDR, правоохранительные органы уже раньше знали о нём в связи с целым рядом преступлений.
По данным этих СМИ, спецслужбы считали его радикализированным и готовым к применению насилия. Кроме того, он якобы пытался выехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Также сообщается, что в прошлом году при возвращении из Ливана в берлинском аэропорту он был задержан по подозрению в подготовке террористического акта. До мая 2026 года Абдул Б. находился в следственном изоляторе.
Абдул Б. проходил программу дерерадикализации
Как сообщила газета Die Welt, предполагаемого террориста обязали пройти программу дерерадикализации. Однако окончательное решение о его включении ещё не было принято: он находился на так называемом этапе «clearing», в ходе которого должны были оценить, нужна ли ему более интенсивная поддержка.
К настоящему моменту состоялось всего два разговора, ещё один был запланирован на следующую неделю. Встречи изначально проводились на добровольной основе. Согласно публикациям, Абдул Б. вёл себя с консультантами вежливо и давал понять, что готов к сотрудничеству. Однако о его реальной готовности к участию программе были сомнения.
В одной из публикаций в соцсети X берлинская полиция предупредила, чтобы люди не пытались обращаться к предполагаемому преступнику, так как он может быть вооружён и опасен.
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