Тому предшествовали многочасовые поиски по всему Берлину: силовики проводили рейды в черте города, а также на вокзалах, в аэропортах и ​​на пограничных пунктах пропуска.

Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добринт (ХСС) подтвердил: в результате теракта на берлинском Christopher Street Day в субботу вечером погибла женщина, ещё 29 человек получили ранения, некоторые из них — тяжёлые, представляющие угрозу жизни. В парке Тиргартен, что в центре немецкой столицы, автомобиль въехал в толпу участников ЛГБТ—прайда. По словам Добринта, нападение квалифицировано как «акт исламистского терроризма».



Как заявил министр в воскресенье днём в своём обращении с места преступления, предполагаемый злоумышленник не только наехал на людей, находясь за рулём фургона, после он, по данным следствия, набросился на них с мачете. Добринт признался, что «шокирован и глубоко потрясён случившимся».