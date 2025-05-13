Банк Латвии в прошлом году работал с убытками

Как сообщили агентству ЛЕТА в Банке Латвии, в 2024 году с отрицательным результатом работали большинство национальных центральных банков Европы. Это объясняется выполнением монетарной политики в условиях, когда требовалось решительное повышение процентных ставок, чтобы затормозить стремительный рост цен.

"По мере снижения процентных ставок Банк Латвии и другие центральные банки вернутся к прибыли в своих отчетах о прибыли и убытках", - говорится в сообщении Банка Латвии.

В то же время Банк Латвии подчеркивает, что главная задача центральных банков - проводить монетарную политику, а не получать прибыль.

Центральный банк также отмечает, что Банк Латвии закончил 2024 год с лучшими финансовыми результатами, чем прогнозировалось ранее, несмотря на негативные результаты операций монетарной политики, обусловленные тем, что совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в предыдущие годы повышал процентные ставки с целью сдерживания инфляции в еврозоне. Общая признанная прибыль Банка Латвии составила 214 млн евро по сравнению со 143 млн евро в 2023 году, а капитал и резервы увеличились на 30 % до 944 млн евро.

В прошлом году Банк Латвии выплатил в государственный бюджет 56 млн евро, в том числе 41 млн евро в виде процентов по вкладам правительства Латвии и еще 15 млн евро в виде налогов.